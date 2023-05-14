Ниспадающие свободные топы и мужской пиджак: одни джинсовые шорты – семь стильных вариантов одежды

Джинсы – универсальная базовая вещь, которая всегда в моде. Не существует наряда, с которым бы они не сочетались. Это справедливы и для джинсовых шорт, которые можно носить по-разному. На основе одних джинсовых шорт можно создать семь стильных вариантов одежды.

С приспущенной кофточкой

Многие считают шорты довольно вызывающим предметом одежды, но этот эффект может быть значительно уменьшен с помощью других элементов наряда. Например, короткий низ прекрасно компенсируется свободным приспущенным верхом, который может быть выполнен из прозрачных материалов, иметь воланы, вырезы, бахрому. Более солидным наряд сделают туфли на плоской подошве, которые удлиняют ноги благодаря цвету.

Мужская одежда

Пиджаки всегда создают слегка формальный и брутальный эффект, который прекрасно компенсирует легкомысленный крой шорт. Кроме того, блейзеры могут быть даже длиннее, чем шорты, поэтому общий эффект может быть особенным и неповторимым. Однако мужскую одежду также нужно чем-то компенсировать, и для этого идеально подойдут туфли на шпильке. Если достаточно тепло, можно смело надевать босоножки.

Удобный повседневный наряд

Шорты отлично подходят для создания повседневных нарядов. Различная спортивная обувь и кроссовки сегодня очень модны, но следует выбирать модели, которые не будут слишком громоздкими, иначе они сделают ноги визуально намного худее. Также не следует надевать к шортам свободный топ или футболку – лучше выбрать забавную рубашку или блузу с рисунком.

Женственно

Вы не найдете более соблазнительного предмета одежды в паре с шортами, чем обтягивающий топ, особенно если он позволяет открыть живот или плечи. Такой комплект — отличный выбор для летних вечеринок и фестивалей, но вы легко можете сделать его более солидным, более подходящим для обычных будних дней. Для этого вам понадобится все лишь надеть удлиненный кардиган, который сделает наряд намного более изысканным благодаря своему фасону.

С тапочками

Хотя босоножки на плоской подошве удобны, они часто не подходят для того, чтобы отправиться в них в однодневную экскурсионную поездку. Погода может стать немного прохладнее, и тогда пригодится легкая, но закрытая обувь. Если вы ищете обувь одновременно удобную и хорошо сочетающуюся со спортивными комплектами, то вам следует выбирать тапки или теннисные туфли. Они очень хорошо сочетаются с шортами.

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С тонким свитером

Если вы выходите из дома рано утром, то вам может понадобиться коротенькая куртка или даже свитер. Шорты прекрасно сочетаются с кардиганами и блейзерами, но и свитер не является исключением. В паре со спортивной обувью можно получить молодежный, непринужденный комплект. С более женственной обувью образ приобретет совсем другой стиль.

В чулках

От шорт не следует отказываться даже в том случае, если нет желания показывать свои ноги. Тонкие черные колготки не только сделают вас стройнее и скроют любые недостатки кожи, но и позволят носить шорты даже в прохладные дни. Выбрав подходящую обувь и топ, можно продемонстрировать джинсовые шорты в самом выгодном свете.