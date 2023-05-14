Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: О социальном рейтинге в Китае



О социальном рейтинге в Китае

Рассмотрение вопроса о социальном рейтинге в КНР начнём с того, что «независимые» СМИ не раз живописали публике в стиле yellow press об ужасах китайской цифровизации:

«В Китае развёрнут самый масштабный на планете цифровой концлагерь, государство ввело поголовный социальный рейтинг — тотальный контроль над гражданами. Каждый китаец получает баллы, которые расходуются или начисляются в результате откровенной дрессуры. Не поклонился проходя мимо портрета Мао — получи вычет баллов! Критикуешь Китай — лови ещё штраф. Назвал Си Цзиньпиня Винни-Пухом — мгновенно превратился в изгоя с минимальными шансами вернуться в общество».

Импульсом для очередной антикитайской истерии послужило заявление вице-президента США Майка Пенса:

«К 2020 году правители Китая стремятся внедрить систему Оруэлла, основанную на контроле практически каждого аспекта человеческой жизни — так называемого социального кредитного рейтинга… Как написано в официальном плане этой программы, — она позволит надёжным людям беспрепятственно бродить повсюду под небесами, тогда как дискредитировавшим себя людям будет трудно сделать и шаг».

«Прямо как в “1984” — тотальная слежка за каждым» — поохали послушные Вашингтону китайские «правозащитники».

В силу того, что зловещий термин — «социальный рейтинг» в устах американских знаменосцев демократии имеет максимально расплывчатое определение, западные СМИ подают его в негативном свете, выставляя Китай монстром тоталитаризма в противоположность «свободному» миру. В действительности ещё в 2013 г. обращая внимание на проблему развития социальной ответственности и самосознания граждан КНР, генеральный секретарь КПК предложил принять «План построения системы социального кредитования (2014-2020)» [1]. Где главная цель — создание в стране культуры искренности, действенного механизма для поощрения искренности и наказания неискренности.

В связи с «пандемией» реализация данного плана, с одной стороны, замедлилась — пока в КНР нет кредитной или социальной оценки определяющей место гражданина в обществе, с другой стороны, решая проблему контроля антиковидных мер, китайцы пошли заметно дальше «большой семёрки» и их шестёрок, введя «код здоровья» [2] . За исключением «кода здоровья» все остальные рейтинговые системы страны, носят экспериментальный характер [3].

Кредитные рейтинги в КНР, в том числе и государственные — механизм отражающий поведение участников рыночных отношений, а не инструмент тотального социального контроля. При помощи кредитных рейтингов власти осуществляют надзор за коммерческими предприятиями. Физические лица учитываются в системах, если выступают в роли руководителей бизнеса [4] . У всех остальных имеется кредитная история, анализ которой даёт автоматическую оценку кредитоспособности. Подобная практика существует и в российских, и тем более в западных банках.

Иначе говоря, американский империализм беспокоит государственный надзор за предпринимателями [5] , задачу КПК «глубоко продвинуть строительство коммерческой искренности вперёд», проводить «научные взгляды на развитие и построение гармоничного социалистического общества» они восприняли как личное оскорбление. Отсюда вся скандальная информация, все переживания западной общественности о «нелёгкой судьбе простых китайцев» — не более чем перевёрнутая с ног на голову система красных и чёрных списков [6] , действующая в Поднебесной. Система существует давно и успешно, причём далеко не в одном Китае.

В КНР общественное порицание до сих пор один из действенных способов повлиять на человека. Принцип: «не важно, что ты сделал, важно что об этом все узнают» — знакомые нам доски почёта и доски позора в лучших советских традициях. На сайте Credit China периодически публикуют как чёрные, так и красные списки жителей страны. В первую категорию попадают злостные нарушители решений суда, укрывающиеся от уплаты налогов и т.д. Во вторую — граждане в чём-либо отличившиеся, заслуживающие доверия и уважения. Попадание индивида в чёрный список осуществляется не за счёт постоянного мониторинга и оценки его поведения, а в силу нарушения законов и нормативных актов. Нахождение в чёрном списке может повлечь за собой ограничения вроде периодической невозможности купить билеты на скоростной поезд, на самолёт, оформить детей в частную школу (институт платного репетиторства в КНР свёрнут [7] ) или столкнуться с барьерами на популярных онлайн-платформах. Сегодня в чёрном списке Китая менее 15 млн жителей — 1% населения Поднебесной. Для сравнения. Живущих за чертой бедности в России более 20 млн чел. — 14% населения [8] , которые и так не могут никуда поехать, тем более полететь [9]. Плюс находящиеся в чёрном списке ФССП РФ и кому запрещён выезд за рубеж — 8 млн граждан России, это более 5,5% населения страны [10] .

На сегодняшний день социальный кредит в китайской практике означает, что если гражданин пользуется каршерингом и не раз брал автомобиль не нарушая договора, единый центр обработки информации предоставляет ему бонус. Система позволяет взять машину без предварительного внесения денежного залога и т.д. Или, положим, постоялец гостиницы наносит ущерб имуществу и репутации заведения и попадает в чёрный список. Это означает, что его больше не заселят ни в один отель данной сети. То же самое с такси, железной дорогой и авиакомпаниями.

Итак, внедрение социального кредита в КНР обосновывается необходимостью «построения общества верховенства закона и повышения качества рыночных отношений». То есть в рыночном обществе под властью диктатуры пролетариата начинают действовать ограничения для «недобросовестных» конкурентов. Например, в вопросе создания рейтинга деловой репутации китайских компаний [11].

Снижая риски коммерческого взаимодействия через «рейтинг» КПК снижает элемент стихийности рыночных отношений в обществе и в отличии от других стран [12] целенаправленно вносит в них элементы научного планирования. В силу того, что одновременное существование китайского Госплана [13] и рыночных отношений в КНР построено на основе борьбы, а не на основе равновесия.

Полностью унифицированной и интегрированной в общество государственной системы социального кредита — «скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты», в КНР нет. Зато апробируются системы контроля за экономической деятельностью физических и юридических лиц через рейтинги кредитоспособности и платёжеспособности [14] . Причём делается это в интересах и граждан, и бизнеса, которым выгодно знать кто перед ними — поверенный поставщик или фирма-«прокладка», добросовестный должник или злостный неплательщик.

Таким образом, планы по внедрению всеобъемлющего социального рейтинга в Китае пока далеки от завершения и имеют иные методы и цели [15] , нежели их трактуют западные СМИ. Сущность социального рейтинга с «китайской спецификой» заключается в движении к планомерному регулированию всех сторон человеческой жизни на основе объективных законов развития социума. Например, обществу не выгодно, когда гражданин накапливает долги не имея возможности расплатиться, т.е. состоит в одном из чёрных списков и наоборот выгодно, когда гражданин трезво оценивая свой потенциал сознательно [16] подчиняет собственные интересы общественным — находясь в красном списке. Выгодно потому, что этические нормы по мере строительства коммунизма постепенно заменяют собой законы, а на второй фазе коммунизма, ни законов, ни государства, ни чиновников, ни демократии, ни власти человека над человеком — не останется совершенно. Всё это заменит коммунистическая мораль — главный фактор формирования общественного сознания, быта и нравов масс, главный и единственный регулятор взаимоотношений между людьми.

Так что пока либеральный мир обсуждает «ужасную жизнь китайцев», а власти западных стран лезут из кожи вон чтобы сделать то, в чём обвиняют Поднебесную, необходимо учитывать, что при цифровизации по-китайски речь идёт об улучшении качества жизни граждан, в то время как в США и ЕС — о контроле за ними и за друг другом.

(с) Д.Назаренко

https://prorivists.org/81_china-sc/ – цинк

Плюс "Прорывисты" запустили проект "Марксизм-ленинизм" https://marxism-leninism.info/, где выкладывают работы классиков + вся подшивка газеты "Правда" с 1918 по 1991 год.

Ресурса, где в одном месте были бы в удобной и доступной форме собраны основные марксистские работы не хватало – если грамотно разовьют, получится годнота.

—