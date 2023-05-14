Пилинг, масла и защита от солнца. Особенности ухода за кожей до, во время и после отпуска
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Приближается сезон отпусков. В этот период многие люди планируют пляжный отдых. Однако необходимо помнить, что в южных регионах солнце отличается повышенной активностью. Кожа подвергается огромным нагрузкам. Это может привести к ее старению. Поэтому необходимо позаботиться о состоянии своего эпидермиса заранее. В статье мы расскажем об уходе за кожей до, во время и после отпуска.
Когда нужно начинать готовить кожу
Подготовку кожи к пляжному отдыху нужно начинать примерно за месяц до начала отпуска.
Уходовые процедуры включают в себя:
восстановление эпидермального барьера; отшелушивание; создание запаса влаги; защиту от солнца.
Далее мы расскажем о каждом этапе ухода более подробно.
Восстановление эпидермального барьера
Эпидермальный барьер защищает кожу и стоит на страже ее здоровья. Поэтому за месяц до отъезда в отпуск займитесь его восстановлением. Без этого все остальные процедуры будут неэффективны.
Включите в свой уход кремы, содержащие три важных компонента: церамиды, жирные кислоты и холестерол. Они активируют естественную выработку кожных липидов, которые образуют защитный барьер кожи. Избегайте очищающих средств, которые сушат эпидермис.
Вы также можете использовать масла жожоба, кокоса, оливы и дерева ши. Они смягчают кожу и восстанавливают эпидермальный барьер.
Отшелушивание
Отшелушивание кожи необходимо для хорошего усвоения солнцезащитного крема. Летом следует выбирать щадящие виды пилинга. Если вы используете скрабы, то следите, чтобы в их состав входили не только отшелушивающие ингредиенты, но также масла, ухаживающие, увлажняющие и смягчающие компоненты. Процедуру нужно проводить не чаще 2 раз в неделю.
Если вы делаете отшелушивание в салоне, то выбирайте ультразвуковой или ферментативный пилинг. Отшелушивающие процедуры с применением легких кислот можно делать не позднее, чем за месяц до путешествия.
Создание запаса влаги
Перед отпуском необходимо позаботиться о создании запаса влаги в глубоких слоях эпидермиса. Это поможет защитить кожные клетки от ультрафиолета и повреждения свободными радикалами.
Наполнить эпидермис влагой вам помогут такие методы, как биоревитализация, фонофорез и введение гиалуроновой кислоты путем инъекций. Курс процедур необходимо начинать за месяц до отпуска.
Защита от солнца
Заботиться о защите кожи от ультрафиолета необходимо заранее. За 3-4 недели до отъезда начинайте применять солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF. Также добавьте в уход за кожей антиоксидантные сыворотки.
От какого ухода нужно отказаться
За пару недель до поездки прекратите использовать уходовые продукты с кислотами. Они усиливают фоточувствительность кожи. Также необходимо отказаться от химических пилингов, ультразвуковой чистки лица и мезотерапии.
Во время нахождения на пляже
Первые дни пляжного отдыха наиболее опасны, если говорить о риске солнечных ожогов. Поэтому в этот период необходимо использовать крем с уровнем SPF 50+. Когда ваша кожа немного загорит, вы можете перейти на средства с SPF 20 или 30.
Не забывайте обновлять слой солнцезащитного крема каждые пару часов и после каждого купания.
После пляжа
После пляжа обязательно примите душ. Удалите загрязнения и солнцезащитные средства мягкой мочалкой. Затем обсушите кожу полотенцем и нанесите на нее крем после загара с увлажняющими и смягчающими ингредиентами.
Заключение
Эти советы помогут вам в полной мере наслаждаться отдыхом. Вам не придется беспокоиться о состоянии кожи, так как она будет надежно защищена хорошим уходом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет