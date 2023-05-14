Пилинг, масла и защита от солнца. Особенности ухода за кожей до, во время и после отпуска

Приближается сезон отпусков. В этот период многие люди планируют пляжный отдых. Однако необходимо помнить, что в южных регионах солнце отличается повышенной активностью. Кожа подвергается огромным нагрузкам. Это может привести к ее старению. Поэтому необходимо позаботиться о состоянии своего эпидермиса заранее. В статье мы расскажем об уходе за кожей до, во время и после отпуска.

Когда нужно начинать готовить кожу

Подготовку кожи к пляжному отдыху нужно начинать примерно за месяц до начала отпуска.

Уходовые процедуры включают в себя:

восстановление эпидермального барьера; отшелушивание; создание запаса влаги; защиту от солнца.

Далее мы расскажем о каждом этапе ухода более подробно.

Восстановление эпидермального барьера

Эпидермальный барьер защищает кожу и стоит на страже ее здоровья. Поэтому за месяц до отъезда в отпуск займитесь его восстановлением. Без этого все остальные процедуры будут неэффективны.

Включите в свой уход кремы, содержащие три важных компонента: церамиды, жирные кислоты и холестерол. Они активируют естественную выработку кожных липидов, которые образуют защитный барьер кожи. Избегайте очищающих средств, которые сушат эпидермис.

Вы также можете использовать масла жожоба, кокоса, оливы и дерева ши. Они смягчают кожу и восстанавливают эпидермальный барьер.

Отшелушивание

Отшелушивание кожи необходимо для хорошего усвоения солнцезащитного крема. Летом следует выбирать щадящие виды пилинга. Если вы используете скрабы, то следите, чтобы в их состав входили не только отшелушивающие ингредиенты, но также масла, ухаживающие, увлажняющие и смягчающие компоненты. Процедуру нужно проводить не чаще 2 раз в неделю.

Если вы делаете отшелушивание в салоне, то выбирайте ультразвуковой или ферментативный пилинг. Отшелушивающие процедуры с применением легких кислот можно делать не позднее, чем за месяц до путешествия.

Создание запаса влаги

Перед отпуском необходимо позаботиться о создании запаса влаги в глубоких слоях эпидермиса. Это поможет защитить кожные клетки от ультрафиолета и повреждения свободными радикалами.

Наполнить эпидермис влагой вам помогут такие методы, как биоревитализация, фонофорез и введение гиалуроновой кислоты путем инъекций. Курс процедур необходимо начинать за месяц до отпуска.

Защита от солнца

Заботиться о защите кожи от ультрафиолета необходимо заранее. За 3-4 недели до отъезда начинайте применять солнцезащитное средство с высоким уровнем SPF. Также добавьте в уход за кожей антиоксидантные сыворотки.

От какого ухода нужно отказаться

За пару недель до поездки прекратите использовать уходовые продукты с кислотами. Они усиливают фоточувствительность кожи. Также необходимо отказаться от химических пилингов, ультразвуковой чистки лица и мезотерапии.

Во время нахождения на пляже

Первые дни пляжного отдыха наиболее опасны, если говорить о риске солнечных ожогов. Поэтому в этот период необходимо использовать крем с уровнем SPF 50+. Когда ваша кожа немного загорит, вы можете перейти на средства с SPF 20 или 30.

Не забывайте обновлять слой солнцезащитного крема каждые пару часов и после каждого купания.

После пляжа

После пляжа обязательно примите душ. Удалите загрязнения и солнцезащитные средства мягкой мочалкой. Затем обсушите кожу полотенцем и нанесите на нее крем после загара с увлажняющими и смягчающими ингредиентами.

Заключение

Эти советы помогут вам в полной мере наслаждаться отдыхом. Вам не придется беспокоиться о состоянии кожи, так как она будет надежно защищена хорошим уходом.