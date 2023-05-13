 

Мнение: Черная суббота?

13.05.2023, 23:40, Разное
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«Коммерсант» пишет, что «…в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли».

А минобороны ничего не пишет о потерях Воздушно-космические силы России.

И кому верить?

«Коммерсанту», судя по сообщению которого, 13 мая для ВКС – самая настоящая черная суббота?

Или Минобороны, которое молчит о потерях ВКС? А следовательно, крушение двух самолетов и двух вертолетов – это фейк и провокация? И уголовное дело по ст. 207.3 УК?

Источник: Ирек Муртазин


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