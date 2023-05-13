Мнение: Черная суббота?
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«Коммерсант» пишет, что «…в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли».
А минобороны ничего не пишет о потерях Воздушно-космические силы России.
И кому верить?
«Коммерсанту», судя по сообщению которого, 13 мая для ВКС – самая настоящая черная суббота?
Или Минобороны, которое молчит о потерях ВКС? А следовательно, крушение двух самолетов и двух вертолетов – это фейк и провокация? И уголовное дело по ст. 207.3 УК?
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Источник: Ирек Муртазин
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