Мнение: Черная суббота?

«Коммерсант» пишет, что «…в Брянской области практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли».

А минобороны ничего не пишет о потерях Воздушно-космические силы России.

И кому верить?

«Коммерсанту», судя по сообщению которого, 13 мая для ВКС – самая настоящая черная суббота?

Или Минобороны, которое молчит о потерях ВКС? А следовательно, крушение двух самолетов и двух вертолетов – это фейк и провокация? И уголовное дело по ст. 207.3 УК?

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