 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Потери авиации в Брянской области

13.05.2023, 22:50, Разное
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В Брянской области сегодня у нас потери в авиации – 1 Су-34 и 2 Ми-8. Плюс еще один пока не установленный борт (Су-34 или Су-35). Пилоты погибли.
Огонь велся ЗРК из приграничных районов Черниговской области. Ответственные за контроль границы структуры выдвижение ЗРК в приграничные районы проспали в результате чего наши машины фактически попали в засаду не ожидая огня ПВО противника.

Мир праху погибших.

Источник: Colonel Cassad


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