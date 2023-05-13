Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Потери авиации в Брянской области
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В Брянской области сегодня у нас потери в авиации – 1 Су-34 и 2 Ми-8. Плюс еще один пока не установленный борт (Су-34 или Су-35). Пилоты погибли.
Огонь велся ЗРК из приграничных районов Черниговской области. Ответственные за контроль границы структуры выдвижение ЗРК в приграничные районы проспали в результате чего наши машины фактически попали в засаду не ожидая огня ПВО противника.
Мир праху погибших.
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Источник: Colonel Cassad
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