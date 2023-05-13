Привычки здорового питания для подростков. Привить, закрепить, приумножить

С раннего детства необходимо приучать детей к правильному и здоровому питанию. Это позволяет предупредить различные опасные заболевания и проблемы со здоровьем в будущем. Как же можно привить и закрепить привычки здорового питания у подростков?

Изменение организма в подростковом возрасте

С 14 лет у подростков начинается период полового созревания. Это проявляется в изменении гормонального фона, а активно растущему организму необходимо как можно больше калорий и питательных веществ. Еда дает ребенку необходимые силы и энергию, но при этом крайне важно питаться правильно, а не есть целыми днями фастфуд, чипсы и пить газировку.

Крайне важно, чтобы дети начинали брать пример со своих родителей в вопросах правильного питания. Поэтому самим взрослым необходимо придерживаться здоровой пищи, употреблять как можно больше овощей и фруктов, сбалансировать количество белков, жиров и углеводов. Не нужно подавать ребенку плохой пример и самому питаться неправильно.

Как привить привычки здорового питания подростку

В подростковом возрасте ребенок начинает приобретать первую самостоятельность, в том числе это касается выбора продуктов питания.

Родители могут поощрять здоровые привычки в еде следующим образом:

создавать дома здоровую пищевую среду; быть для сына или дочки образцом для подражания; говорить о здоровом питании в позитивном ключе.

Таким комплексным подходом можно не только выработать, но и закрепить у ребенка правильные пищевые привычки, что в последующем неизменно положительно сказывается на его здоровье.

Как стать для ребенка образцом для подражания в отношении еды

Несмотря на кажущуюся простоту, стать для ребенка образцом для подражания в отношении еды достаточно сложно. Родители волей-неволей могут перекусывать на ходу, выбирать фастфуд, предпочитать жирную калорийную пищу, часто пить различные газировки. Тогда как детские психологи утверждают, что лучшим способом закрепить здоровые привычки у ребенка — это самому стать для него образцом для подражания.

Необходимо будет отдавать предпочтение здоровой пище, в том числе употреблять большое количество овощей и фруктов. Нужно повышать интерес у ребенка к такому правильному питанию и здоровой пищи. Постарайтесь отказаться от походов в заведения общепита, кушайте дома, откажитесь от консервированной пищи, которая также не слишком полезна. Все это позволит заинтересовать ребенка здоровой пищей, выработав и закрепив соответствующие правильные привычки.

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Создание дома здоровой пищевой среды

Помочь ребенку сделать правильный выбор в отношении еды можно, создав дома здоровую пищевую среду. В том числе можно попросить сына или дочку участвовать в планировании выбора продуктов питания, брать его с собой в магазин, когда отправляетесь за покупками. Поощряйте ребенка в приготовлении вкусных и полезных блюд. При этом дома следует ограничить выбор не слишком здоровой пищи.

Правильные разговоры о еде

Необходимо понимать, что ограничения и запреты подростки часто принимают в штыки. Поэтому не следует совсем не позволять сыну или дочери употреблять фастфуд и любимые гамбургеры или картошку фри. Тем не менее, нужно донести до ребенка информацию о важности правильного питания. При этом следует стремиться к балансу, включая в рацион преимущественно полезные продукты. Если же иногда хочется, то можно и побаловать себя фастфудом или газировкой.

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К чему приводит нездоровое питание подростков

Злоупотребление едой и фастфудом в частности приводит к невозможности контролировать количество употребляемой пищи, что в результате способствует появлению избыточного веса и ожирения. Часто такое питание приводит к нарушениям во сне, диабету второй степени и проблемам с суставами.

Из-за нездорового питания ребенок не получает необходимых витаминов и микроэлементов, которые жизненно необходимы в период активного роста и полового созревания. В результате возникают проблемы с ростом и развитием, которые могут быть крайне сложными для решения в последующем. Необходимо помнить, что компенсировать недостаток витаминов и микроэлементов из пищи приемом различных витаминных комплексов невозможно. Поэтому обеспечить правильное и полноценное питание необходимо в обязательном порядке.

Ограничение в еде может быть столь же вредным, как и недостаточное питание. В определенных случаях возникает даже расстройство пищевого поведения, то есть избегание приема пищи и анорексия с булимией. Из-за недостаточного количества микроэлементов и витаминов подросток не может справляться с физическими нагрузками, у него появляются сложности в учебе в школе. А из-за ограничений в еде может развиться пищевая непереносимость или аллергия. Именно поэтому следует избегать жестких запретов. Лучше всего проконсультироваться со специалистом, а диетолог сможет подобрать для подростка правильную диету.