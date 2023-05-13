14 000 подписей. Это люди, с которыми хочется жить в одной стране
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Что происходит с петицией «Новой газеты» в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук.
…Наручники на арестованной Жене Беркович все никак не хотели открываться, конвойная так и эдак орудовала ключом сквозь прутья клетки в зале суда.
…Теперь мы точно знаем, с какого времени в РФ можно говорить о возвращении массовых репрессий, — c 5 мая 2023-го.
В день, когда судья Чепрасова отправила в СИЗО за спектакль театрального режиссера Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук — на сайте «Новой газеты» мы опубликовали открытое письмо в их поддержку.
ИЗ ТЕКСТА ПЕТИЦИИ
«Преследуйте убийц, а не поэтов… Государству стыдно терроризировать женщин! Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности…»
Первые подписи под ним были наши, журналистов «Новой газеты».
Вечером главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов выпустил видеообращение, где рассказал о нашей петиции и об аресте двух женщин за пьесу «Финист Ясный Сокол» (пьесу, получившую главную театральную премию страны, пьесу, которую даже ставили в зонах — знакомить контингент с театральным искусством).
«Подпишите это письмо. Женя Беркович и Света Петрийчук сделали все, чтобы был мир (я напомню, это слово не запрещенное), а мы сделали не все. Неизвестно, сколько времени нам осталось. Но давайте это небольшое оставшееся время попробуем провести, как люди. Подпишите письмо», — говорил Муратов.
Первая тысяча подписей пришла моментально.
На следующий день новые подписи под петицией поступали каждые пять секунд. И это были удивительные подписи!
Мы спрашивали в анкете у подписантов имя, фамилию, город и специальность, чтобы попасть в список, достаточно было заполнить хотя бы две графы — и увидели среди подписчиков цвет культурной и научной интеллигенции. Режиссеры (их в списке подписей как минимум — 364), художники (более 400), актеры и актрисы (288), мультипликаторы, театральные критики (46), музыканты, поэты, журналисты. Водители и бухгалтеры, студенты и парикмахеры, один стендап-комик, 35 геологов, 4 ювелира, 16 поваров, 8 докторов наук, а еще десятки врачей, есть депутаты, пожарные, архивариусы, сотни пенсионеров.
Читая подписи, мы увидели волны эмиграции. Врачи, ученые и преподаватели пишут из Израиля и Германии, молодые россияне пишут из Финляндии, США и Канады, мы получаем подписи россиян из Франции, и Португалии. Но большинство, конечно, пишут из России. В основном, Москва и Петербург — но неравнодушные люди нашлись во всех уголках страны, без шуток. Города, поселки, деревни, Сибирь, Заполярье.
Спасибо!
Так и познакомимся со своим народом. Которому не все равно. Который не терпит несправедливости. Который — да, возмущен.
Мы на сегодня собрали и обработали более 14 тысяч подписей. Не могли оставить подписи школьников (закон не позволяет «светить» их данные, но им тоже — большое спасибо), отсеивали анонимов (такими считали тех, кто оставил только одно имя), хулиганов и троллей (таких — единицы).
В YouTube — сами посмотрите — начался другой флешмоб. Известные актеры читают стихи Жени Беркович. Послушайте Филиппенко, Смехова… Кстати, многие думают, что пытку тюрьмой женщине, дома у которой остались двое усыновленных детей, назначили именно за ее стихи — пронзительные, внятные, мы все точно встречали их в социальных сетях после 24 февраля 2022 года…
9 мая со сцены БЦКЗ «Октябрьский» в Петербурге Александр Розенбаум призвал государство одуматься, «включить заднюю», потому что с арестом двух женщин «переборщили сильно»….
Что будет с петицией дальше?
Мы не останавливаем сбор подписей, новые имена под текстом появляются и сейчас.
Но уже сегодня мы передаем первые 14 тысяч наших подписей адвокатам Беркович и Петрийчук. А также готовим их для передачи в аппарат Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека.
И уверены, что с тысячами подписавших эту петицию нам хочется жить в одной стране. Спасибо вам, расскажите о петиции вашим друзьям. Давайте не терять связь. И совесть.
НЕМНОГО ЦИФР
Среди подписавших петицию:
364 режиссера
405 художников
288 актеров и актрис
2145 из Петербурга
290 студентов
889 преподавателей и учителей
14 парикмахеров и барберов
173 бухгалтера
107 поэтов
400 журналистов
10 докторов наук
150 сейчас в Израиле
299 юристов
143 музыканта
83 водителя
657 пенсионеров
3 пожарных
3 архивариуса
1 стендап-комик
46 театральных и кинокритиков
35 геологов
96 фотографов
35 депутатов регионального уровня
4 ювелира
16 поваров
Сбор — продолжается!
P. S. Подписей уже 15 тысяч.
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Источник: Новая газета
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