14 000 подписей. Это люди, с которыми хочется жить в одной стране

Что происходит с петицией «Новой газеты» в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук.

…Наручники на арестованной Жене Беркович все никак не хотели открываться, конвойная так и эдак орудовала ключом сквозь прутья клетки в зале суда.

…Теперь мы точно знаем, с какого времени в РФ можно говорить о возвращении массовых репрессий, — c 5 мая 2023-го.

В день, когда судья Чепрасова отправила в СИЗО за спектакль театрального режиссера Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук — на сайте «Новой газеты» мы опубликовали открытое письмо в их поддержку.

ИЗ ТЕКСТА ПЕТИЦИИ

«Преследуйте убийц, а не поэтов… Государству стыдно терроризировать женщин! Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности…»

Первые подписи под ним были наши, журналистов «Новой газеты».

Вечером главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов выпустил видеообращение, где рассказал о нашей петиции и об аресте двух женщин за пьесу «Финист Ясный Сокол» (пьесу, получившую главную театральную премию страны, пьесу, которую даже ставили в зонах — знакомить контингент с театральным искусством).

«Подпишите это письмо. Женя Беркович и Света Петрийчук сделали все, чтобы был мир (я напомню, это слово не запрещенное), а мы сделали не все. Неизвестно, сколько времени нам осталось. Но давайте это небольшое оставшееся время попробуем провести, как люди. Подпишите письмо», — говорил Муратов.

Первая тысяча подписей пришла моментально.

На следующий день новые подписи под петицией поступали каждые пять секунд. И это были удивительные подписи!

Мы спрашивали в анкете у подписантов имя, фамилию, город и специальность, чтобы попасть в список, достаточно было заполнить хотя бы две графы — и увидели среди подписчиков цвет культурной и научной интеллигенции. Режиссеры (их в списке подписей как минимум — 364), художники (более 400), актеры и актрисы (288), мультипликаторы, театральные критики (46), музыканты, поэты, журналисты. Водители и бухгалтеры, студенты и парикмахеры, один стендап-комик, 35 геологов, 4 ювелира, 16 поваров, 8 докторов наук, а еще десятки врачей, есть депутаты, пожарные, архивариусы, сотни пенсионеров.

Читая подписи, мы увидели волны эмиграции. Врачи, ученые и преподаватели пишут из Израиля и Германии, молодые россияне пишут из Финляндии, США и Канады, мы получаем подписи россиян из Франции, и Португалии. Но большинство, конечно, пишут из России. В основном, Москва и Петербург — но неравнодушные люди нашлись во всех уголках страны, без шуток. Города, поселки, деревни, Сибирь, Заполярье.

Спасибо!

Так и познакомимся со своим народом. Которому не все равно. Который не терпит несправедливости. Который — да, возмущен.

Мы на сегодня собрали и обработали более 14 тысяч подписей. Не могли оставить подписи школьников (закон не позволяет «светить» их данные, но им тоже — большое спасибо), отсеивали анонимов (такими считали тех, кто оставил только одно имя), хулиганов и троллей (таких — единицы).

В YouTube — сами посмотрите — начался другой флешмоб. Известные актеры читают стихи Жени Беркович. Послушайте Филиппенко, Смехова… Кстати, многие думают, что пытку тюрьмой женщине, дома у которой остались двое усыновленных детей, назначили именно за ее стихи — пронзительные, внятные, мы все точно встречали их в социальных сетях после 24 февраля 2022 года…

9 мая со сцены БЦКЗ «Октябрьский» в Петербурге Александр Розенбаум призвал государство одуматься, «включить заднюю», потому что с арестом двух женщин «переборщили сильно»….

Что будет с петицией дальше?

Мы не останавливаем сбор подписей, новые имена под текстом появляются и сейчас.

Но уже сегодня мы передаем первые 14 тысяч наших подписей адвокатам Беркович и Петрийчук. А также готовим их для передачи в аппарат Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека.

И уверены, что с тысячами подписавших эту петицию нам хочется жить в одной стране. Спасибо вам, расскажите о петиции вашим друзьям. Давайте не терять связь. И совесть.

НЕМНОГО ЦИФР

Среди подписавших петицию:

364 режиссера

405 художников

288 актеров и актрис

2145 из Петербурга

290 студентов

889 преподавателей и учителей

14 парикмахеров и барберов

173 бухгалтера

107 поэтов

400 журналистов

10 докторов наук

150 сейчас в Израиле

299 юристов

143 музыканта

83 водителя

657 пенсионеров

3 пожарных

3 архивариуса

1 стендап-комик

46 театральных и кинокритиков

35 геологов

96 фотографов

35 депутатов регионального уровня

4 ювелира

16 поваров

Сбор — продолжается!

P. S. Подписей уже 15 тысяч.

—