Мнение: Если бы Ленин проиграл

На один из музыкальных вечеров к себе домой Федор Шаляпин пригласил финских коммунистов. Устроились на креслах, пел, слушали, хлопали, орали, подпевали, устали. Пошли кушать, сели, наливали, закусывали, чокались, орали, пели, говорили.

— Таких людей, как ты, Федя, надо вешать, — очень откровенно и полным голосом заявил хозяину Эйно Абрамович Рахья.

— Почему? Вам не понравились мои исполнение и угощение? — удивился Шаляпин.

— Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство, — изрек лидер коммунистической партии Финляндии.

«Надо уезжать из Петрограда», — решил Шаляпин…

Это из книги «Маска и душа», за авторством самого Фёдора Шаляпина, читатели посоветовали в комментариях. Что касается товарища Рахья, то поехать в Финляндию победителем ему не довелось, в Финляндии красные захватить власть не смогли. После окончания Гражданской войны Эйно Абрамович жил в Ленинграде, в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте, по соседству с товарищем Кировым и другими представителями партийных элит. Но если товарища Кирова убили враги народа, то товарищ Рахья спился самостоятельно, и туберкулёз забрал его ослабленный организм в могилу в возрасте 50 лет.

Современные финны — не друзья нам. Если среди обычных финнов хватает порядочных людей, которым я без колебаний пожал бы руку, то с политической точки зрения Финляндия — типичный лимитроф, безнадёжно зависимый от США и тяжело больной комплексом обиды на имперский центр, то есть на нас. Напомню, после 1917 финны вступали в войну против СССР четыре раза, и все четыре раза терпели закономерное поражение. Теперь финны наступают на те же грабли в пятый раз — вступили в союз с американцами, чтобы принять участие в прокси-войне США против России. Селюковое арийство и обиды на Россию пьянят финнов, так что они надеются, что сотрудничество с НАТО закончится для Финляндии успешнее, чем сотрудничество с Гитлером.

Вместе с тем, хоть финны и не друзья русским, однако мы всё же можем использовать Финляндию в качестве контрольной мыши. На примере этого осколка Российской Империи мы можем проверить, что было бы, если бы Ленин не совершил в 1917 свой переворот, не разогнал законное Учредительное собрание, не начал бы Гражданскую войну и, вообще, не сумел бы насадить в России идеологию марксизма.

Были бы мы грамотными? Полагаю, да, в Финляндии неграмотных нет. Николай II строил школы десятками тысяч и, как мы с вами уже несколько раз обсуждали, если бы не Гражданская, то школьное образование стало бы в России всеобщим примерно в 1925.

Было бы в России электричество? Разумеется, как и в Финляндии. Электростанции активно строились в России и до 1917, мы тут были одним из мировых лидеров. Корни ленинского ГОЭРЛО — плана по централизованной электрификации страны — также тянутся ещё в имперские времена. Любопытным рекомендую просмотреть биографию Кржижановского и убедиться, что при Николае II он был занят отнюдь не выстругиваем деревянных сох.

Прошла бы в России индустриализация? Конечно. Во-первых, в Российской Империи уже было много заводов: этот факт не является общеизвестным, так как позже большевики массово переименовывали отобранные у владельцев заводы в свою честь. Во-вторых, Финляндия обзавелась довольно развитой промышленностью уже в период «независимости». СССР активно закупал в капиталистической Финляндии не сырьё, как можно было бы предположить из логики советских учебников, а машины и оборудование.

Установили бы в России восьмичасовой рабочий день? Однозначно. Ограничивать рабочий день до восьми часов начали ещё в 16-м веке, при Филиппе II Благоразумном, это естественное направление развития общества. Конкретно в Российской Империи рабочий день к революции сократили примерно до 8-10 часов. В капиталистической Финляндии официальный восьмичасовой рабочий день ввели в 1923, при этом условия труда рабочих в Финляндии в любой период были значительно лучше, чем в СССР.

Победила бы Россия Гитлера? Во-первых, да, так как русский народ безо всяких большевиков победил Наполеона и, вообще, за тысячелетнюю историю убедительно доказал своё умение воевать. Достаточно посмотреть на карту мира, чтобы осознать — с русскими на поле боя лучше не связываться. Во-вторых, навряд ли мы воевали бы именно с Гитлером. Политическая конфигурация, которая сложилась в Европе к 1941, стала прямым следствием революции 1917 в России. Если бы не большевики, расклад в Европе был бы совершенно другим. Полагаю, большая война всё равно бы состоялась, так как жить мирно человечество ещё не умеет, но далеко не факт, что мы бы воевали именно против Германии, и далеко не факт, что там у власти были бы именно национал-социалисты.

Запустила бы Россия Гагарина в космос? Теоретически, могла бы. Раз уж даже большевики, потеряв три четверти российских учёных в ходе революции и гражданской войны, сумели создать необходимую научно-техническую базу, то капиталисты и всяко имели бы на это ресурсы. Но, с другой стороны, космос — это очень дорого. Возможно, капиталистическая Россия не захотела бы тратить столько денег на космос, предпочтя направить ресурсы, например, на обеспечение граждан продовольствием и потребительскими товарами.

Вырос бы в России уровень жизни по сравнению с 1913? Однозначно, да. Если до 1917 финны жили беднее петербуржцев, то к 1992 средний финн был богаче среднего ленинградца неизмеримо, в 10 и более раз. Кстати, медицина в Финляндии к 1992 тоже была гораздо лучше, а продолжительность жизни была выше на 8 лет. Наконец, опустошительного голода Финляндия также сумела избежать.

Подведу итог

Ставить большевикам в заслугу индустриализацию, грамотность, электричество и так далее — это как ставить Ельцину в заслугу рост тактовой частоты процессоров с 66 до 1000 мегагерц. Если бы вместо Ельцина в кресле президента сидел условный Мельцин, в 2000 на прилавках компьютерных магазинов всё равно лежали бы процессоры Пентиум III.

Чтобы увидеть «очищенные» достижения большевиков, надо применить метод исторического лото — взять Финляндию в качестве контрольного капиталистического образца и вычеркнуть достижения 20-го века, которые были зафиксированы и в той, и в другой стране.

У меня, как видите, сравнение получилось в пользу капитализма: Финляндия добилась значительно лучших результатов, чем СССР, но при этом обошлась без голода и без массовых репрессий. Пожалуй, если бы вместо Ленина у власти в России осталась бы одна из традиционных сил, монархисты или республиканцы, русский народ от этого сильно выиграл бы.