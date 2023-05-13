Мнение: О банковском кризисе в России… Подкрался незаметно?

Как пишет одна чрезвычайно поднаторевшая в банковском деле дама, Наиля Аскер-Заде, американский Белый дом опасается краха банка First Republic, акции которого за два дня просели на 80% из-за набега вкладчиков. Отзвуки банкротства Silicon Valley Bank продолжают сказываться на финансовом рынке США, что бы ни заявлял президент Джо #Байден, заметила она. Словно бы не замечая, что творится под самым носом у неё же.

А там назревает неслабый такой #кризис…

И это кризис всей прежней модели развития многих российских банков.

Первым звоночком стало, что #ВТБ решил сместить фокус с обеспеченных клиентов на… довольно бедных и социально незащищённых. Теперь он собирается сделать ставку на клиентов с зарплатой до 40 тыс. руб., что на треть ниже средней российской зарплаты. Соответственно, поменяется и часть продуктовой линейки. К 2024 году второй по величине банк России начнёт выдавать кредиты до зарплаты и рассрочки малоимущим россиянам.

«Мы запускаем новые формы кредитования, кредиты на малые суммы, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочки, кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента», — заявил зампред правления госбанка Анатолий Печатников. По его словам, изменение стратегии и активизация работы с низкодоходной категорией граждан абсолютно необходимы ВТБ, который исторически стремился обслуживать в первую очередь состоятельный и верхнемассовый сегменты розницы. Впрочем, когда-то он и финансовым мостиком #Россия-Запад хотел быть.

Но дело в том, что примеру ВТБ планируют последовать и другие российские #банки. Как отмечают инсайдеры в банковском секторе, смену вектора работы с клиентами в самое ближайшее время точно проведут как минимум восемь крупных кредитных организаций страны. «Теперь основной потенциальный клиент почти каждого российского банка (особенно, если говорить о регионах, а не о столицах) — это горожанин с зарплатой примерно в 40-50 тысяч рублей в месяц, в каких-то субъектах эта планка повыше, в депрессивных регионах — пониже. Программы рассчитанные на VIP-клиентов будут стремительно сокращаться. Такие изменения диктует экономическая ситуация в стране, #санкции и связанные с ними ограничительные меры уже российских властей», — уточняют собеседники, знакомые с ситуацией.

И тут проблема даже не в том, что банковский сектор готовится стремительно отступить куда-то в начало 2000-х по модели ведения бизнеса. А в том, что для такого отступления у большинства крупных банков, затеявших «передислокацию» в иной рыночный сегмент, нет ни ресурсов, ни резервов. Годами они пытались выстроить высокомаржиналный #бизнес с опорой на состоятельного клиента, адаптируя под его нужды маркетинг, риск-менеджмент и даже кадровую политику. Теперь придётся «перестраиваться» в условиях сохраняющихся проблем в экономике, стагнации (в лучшем случае!) реальных доходов населения, сокращения маржинальности и роста конкуренции. Главное, и мозги придётся перестроить: микрозаём «до зарплаты» — это совсем не то же самое, что и необеспеченный потребкредит на сотню-другую тысяч рублей — разный уровень рисков просрочек и невозвратов, разные модели скоринга, разная рентабельность операции. Не случайно МФО за них ломили ставки в десятки, а то и сотни процентов годовых. Но банкам такой роскоши никто не позволит.

То есть, нынешний «кризис жанра», связанный с перестройкой бизнес-модели, может вскоре обернуться полноценным кризисом плохих долгов и плохих банкиров?

Интересно, а кто же тогда упадёт первым?

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