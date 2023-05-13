Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева

Скандалы вокруг нашего гуру моды предвидел будто сам Иван Андреевич Крылов. Как в его басне Моська лает на Слона, так и клеветники распускают грязные слухи вокруг звездного парикмахера. А ведь Сергей Зверев хорошеет не по дням, а по часам, пока ровесники обзаводятся лысиной, сединой и висящими до колен животами.

Широта души эпатажного стилиста, как активного борца за чистоту Байкала и окружающей среды, удивительным образом сочетается с внешней привлекательностью. Не все по достоинству оценивают имидж мужчины, но равнодушных он не оставляет почти никого.

Не удержалась от комментариев в беседе с “Дни.ру” и молодая красотка, работающая косметологом. Анна Красота, так она сама себя называет, как пчела на мед спешит к пухлым губам Сергея Зверева. Она мечтает скорее к ним прикоснуться с профессиональной точки зрения.

“Первое, что мне бросается в глаза — это объемные губы. Я думаю, что тут без пластики не обошлось: сделан бант, отработка филлером плюс ботулотоксин. Работа идет в технике, когда малое расстояние между кончиком носа и верхней губой. Видимо, сделан булхорн, чтобы красивый выворот был”, — поделилась косметолог, рассматривая фото Сергея Зверева.

Анна призналась, что хочет лично усовершенствовать лицо короля гламура и буквально жаждет встречи с ним. Очевидно, Сергей Зверев очаровал ее своей харизмой и эстетикой визуального восприятия.

“Прямо не могу смолчать по поводу губ. Сейчас у нас идет тренд на естественный объем. У Сережи там, не скажу что перебор, но я бы немного расколола губы”, — объявила наша собеседница.

“Ну что, жду Сережу у себя на приеме!” — заключила Анна Красота и отметила, что готова даже прилететь к звездному стилисту, где бы он ни был. Ответит ли Сергей Зверев на заманчивое предложение, пока остается загадкой.