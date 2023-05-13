 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей

13.05.2023, 21:35, Разное
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Глава Следственного Комитета России Бастрыкин призвал к национализации основных отраслей российской экономики.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идёт об «экономической безопасности в условиях войны».
«Давайте пойдём по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — предложил глава СК.

https://russian.rt.com/business/news/1148058-bastrykin-nacionalizaciya-ekonomika – цинк

Это уже не лозунги КПРФ, это уже руководитель одного из наиболее влиятельных силовых ведомств.
Фанаты Гайдара и  ВШЭ явно не одобрят.

В целом, весьма занятно наблюдать, как правящие элиты в поисках средств организации ведения войны все чаще отсылают именно с большевистским или сталинским практикам, потому что иных успешных примеров в XX веке просто нет. Причем вряд ли кто-то может обвинить российские правящие элиты в больших симпатиях к большевикам. Просто они оказались в роли коровы в бомболюке – жить захочешь, не так раскорячишься.

А национализации стратегических отраслей проводить надо. Тут с Бастрыкиным можно согласиться.
А еще, например, вернуть СМЕРШ, снять мораторий на смертную казнь и т.д. и т.п.

Источник: Colonel Cassad


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