Хром, абстракция, шербет: особенности зеленого маникюра, который обещает стать самым модным нейл-артом лета

Зеленый – универсальный цвет, который придает ногтям больше красоты. Он ассоциируется с природой, драгоценными камнями, молодостью и свежестью. Этот тон имеет множество оттенков, и вы всегда сможете подобрать вариант на свой вкус. Этим летом он станет самым модным нейл-артом. В статье мы приведем несколько идей зеленого маникюра.

Виридиан

Виридиан – это цвет глубокой зелени с синим отливом. Он похож на очень темный оттенок морской волны.

Маникюр цвета виридиан выглядит ярко, но отличается лаконичностью и минимализмом. Он самодостаточен и не нуждается в дополнительном декоре. Этот дизайн ногтей вы можете легко создать своими руками.

Весенние цветочные мотивы

На фото ниже вы видите маникюр с нежными белыми маргаритками на светло-зеленом фоне. Это идеальный дизайн для весны и лета.

Нейл-арт с цветами на фоне светлой зелени подходит для женщин всех возрастов. Он визуально освежает и омолаживает образ.

В стиле 60-х

В 1960 годы были популярны свежие цвета и волнистые узоры. Все это вы найдете в маникюре на фото ниже.

Белые и зеленые волны наносятся на прозрачную основу, что придает этому нейл-арту больше естественности. Благодаря нюдовому фону вы можете поиграть и с другими рисунками, например, с цветочными мотивами, которые были очень популярны в 1960-е.

Комбинация френча и мраморного дизайна

Мраморный дизайн ногтей сейчас в моде. Сделайте его в светло-зеленых тонах с более темными змеевидными прожилками.

Вы можете добавить несколько акцентных ногтей, украшенных френчем с зелеными мраморными кончиками. Это придаст образу больше разнообразия и изысканности.

Если вы хотите сделать зеленый мраморный маникюр нарядным, то добавьте несколько блестящих золотистых прожилок.

Зеленый с розовым

На фото ниже вы видите маникюр, выполненный в неоновых розовых и зеленых тонах. Эти два противоположных цвета прекрасно дополняют друг друга. Впечатляющий розово-зеленый дизайн на среднем и безымянном пальцах придает этому маникюру особую красоту.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Этот дизайн подойдет женщинам, которым нравится мода начала 2000-х. В те годы было очень популярно сочетание светло-зеленых и нежно-розовых оттенков. Такой нейл-арт хорошо сочетается с одеждой черно-белых и бежевых тонов.

Абстракция

Дизайн ногтей в стиле абстракции выглядит лаконично и привлекательно. На фото ниже вы видите пример такого нейл-арта. Для абстрактных узоров здесь используется четыре оттенка зеленого – от почти желтого до цвета морской волны.

Вы можете сделать этот маникюр более нарядным, добавив блестящий лак. Если вы хотите создать более повседневный дизайн, то уберите мерцающие элементы.

“Зеленое пламя”

Этот экстравагантный маникюр не просто привлекает внимание. От него невозможно оторвать взгляд. Особенно эффектно дизайн “зеленое пламя” выглядит на длинных и острых ногтях-стилетах.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Светло-зеленые языки пламени на более темном фоне создают смелый и немного загадочный образ. Этот маникюр великолепно смотрится как в глянцевом, так и в матовом исполнении.

Шербет

Этот маникюр напоминает по цвету мятный шербет. Его прохладный тон также похож на оттенки лайма и зеленого яблока. Он идеально подходит для жаркого летнего дня.

Светло-зеленый лак во флаконе может показаться довольно ярким и насыщенным. Но это обманчивое впечатление. Этот оттенок будет выглядеть более светлым и нежным, когда лак высохнет на ногтях.

Хром

Если вам не нравится сплошная окраска ногтей, то попробуйте френч с зелеными хромированными кончиками. Это очень нарядный и праздничный дизайн. Он подходит для ногтей любой формы, но особенно нарядно выглядит на квадратных кончиках.

Заключение

Зеленый маникюр сочетается с разным декором и дизайном. Он допускает множество вариаций, и вы всегда сможете найти идею, которая гармонично впишется в ваш образ.