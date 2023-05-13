“Чем натуральнее – тем лучше”: мифы о солнцезащитных кремах, в которые пора перестать верить

Приближается летняя пора, солнце становится более ярким и жарким, а наши лица постепенно покрываются загаром после каждой дневной прогулки. Это время, когда даже те, кто пренебрегают использованием солнцезащитных средств, начинают поглядывать на кремы с SPF в аптеках и магазинах, задумываясь о покупке.

Однако иногда сделать правильный выбор мешает огромное количество мифов о средствах для защиты от солнца, которые неизвестно откуда берутся, но почему-то прочно укореняются в наших головах. Давайте наконец избавимся от всех заблуждений, связанных с солнцезащитными кремами.

Они все одинаковые

Помимо уровня SPF (фактора защиты от солнца), есть очень большая и достаточно важная разница, когда речь заходит об ингредиентах солнцезащитных кремов и о том, как они взаимодействуют с ультрафиолетовыми лучами. Существуют две категории солнцезащитных средств: химические и физические.

Химические впитываются в кожу, а затем как бы изнутри поглощают УФ-лучи. Большинство химических солнцезащитных средств действуют как фильтр и все же пропускают некоторое количество УФ-излучения. Таким средствам требуется 20-30 минут, чтобы стать активными, то есть, вы должны наносить любые химические солнцезащитные средства за 20-30 минут до выхода на улицу.

Что касается физического солнцезащитного крема, то такие средства не впитываются, а остаются на поверхности, создавая реальный физический барьер на коже, чтобы не допустить проникновения УФ-лучей вообще. Обычно физические кремы содержат либо оксид цинка, либо диоксид титана и начинают работать сразу же после контакта с кожей. Такие солнцезащитные средства могут вызывать меньше раздражения, поскольку большинство из них содержат только один активный ингредиент.

Чем натуральнее – тем лучше

Это миф, с которым мы сталкиваемся на каждом шагу, от продуктов питания и одежды до косметики и лекарств. Конечно, он не мог обойти стороной и сферу производства солнцезащитных средств. При всем том, что мы узнали о физических и химических средствах, все еще не значит, что более “натуральный” вариант, то есть с оксидом цинка или диоксидом титана в составе, обязательно лучше.

Часто средства с минимальным составом (цинк и титан) просто ведут себя неправильно, не давая потребителям заявленный уровень SPF. Химические солнцезащитные средства, содержащие такие “ненатуральные” ингредиенты, как авобензон, мексорил или оксибензон, способны гораздо эффективнее блокировать все длины волн солнечного света, являясь средствами широкого спектра.

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Люди часто боятся, что “химия” на их коже способна вызвать заболевания. Но на самом деле дерматологи сходятся во мнении, что именно химические средства гораздо больше подходят коже, так как предотвращают развитие болезней, вызванных солнцем.

Крем полностью защищает кожу от солнца

Многие люди думают, что если они с ног до головы обмажутся солнцезащитным кремом, им можно будет находиться на солнце даже в летний полдень и проблем не возникнет. Разумеется, это не так – полную защиту может обеспечить либо ношение закрытой одежды, не пропускающей свет, либо избегание солнца.

Следы крема на коже означают, что защита работает

Многие верят этому мифу еще с детства, когда мамы или бабушки на пляже просили нас “не втирать” крем, который они наносили на наши лица на манер боевого раскраса индейцев. Они правда были уверены, что как только средство впитается, оно перестанет работать, и придется наносить его снова. И эта уверенность стала для нас аксиомой, которую мы даже никогда не подвергали сомнениям.

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На самом деле присутствие крема на коже может говорить лишь о том, что вы недостаточно его втираете. После физического средства вы все еще сможете наблюдать белый налет (если в его составе только цинк или титан), а вот химический должен втираться и впитываться до невидимого состояния.

Чем выше SPF, тем дольше действует защита

Вы не просто защищаетесь от солнца, когда наносите солнцезащитный крем. Технически нам требуется защита от лучей UVB и UVA. В то время как лучи UVB ответственны за солнечные ожоги, лучи UVA вызывают долговременное повреждение кожи.

Число SPF – это уровень защиты от лучей UVB. Для понимания степени защиты от UVA вы должны смотреть на широкий спектр. Поэтому, хотя более высокое число SPF не повредит, оно все еще не означает, что вы защитили свою кожу более надежно и тем более на более долгий срок.

Солнцезащитный крем защищает кожу во время пребывания в солярии

Дерматологи всего мира в один голос кричат, что солярий не может быть безопасным. Лучи, обеспечивающие этот искусственный загар, классифицируются как UVA-1, и защитить кожу от них очень сложно, практически невозможно.

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Да, оксид цинка может защитить от глубокого проникновения этих лучей, уменьшив количество нанесенных ими повреждений. Но полностью заблокировать их с помощью любого солнцезащитного средства, химического или физического, невозможно. Поэтому самый лучший способ обезопасить себя от вредоносного влияния соляриев – просто избегать их любой ценой.

Эти кремы забивают поры и вызывают прыщи

Это может быть правдой, особенно для людей с кожей, склонной к акне и раздражениям. Но найти хороший некомедогенный крем сегодня не так уж сложно. Например, микронизированный оксид цинка в виде мелких частиц в составе средства не вызывает окклюзии и не приводит к угревой сыпи.

Стоит заметить, что те, кто используют лекарства от прыщей, такие как ретиноиды или пероральные антибиотики, более чувствительны к солнцу и с большей вероятностью обгорят. Поэтому очень важно, чтобы склонные к акне люди, использующие эти типы лекарств, постоянно пользовались солнцезащитным кремом. Вам просто нужно найти лучший для вас. Было показано, что в некоторых случаях диоксид титана немного более комедогенен, поэтому пациенты, склонные к акне, в идеале должны склоняться к продуктам на основе цинка.

Если солнце за облаками – крем не нужен

Несмотря на то что присутствие солнца и повсеместное проникновение его лучей даже через облака достаточно очевидно, многие люди все еще не верят, что оно способно как-то навредить коже.

На самом деле ущерб от солнца носит кумулятивный характер, и воздействие происходит круглый год. Повторяющееся кратковременное воздействие солнечных лучей без защиты вызывает значительный кумулятивный ущерб и старение кожи. Таким образом, не только плохие июльские солнечные ожоги на пляже повреждают вашу кожу, но и повседневное воздействие.

Например, клиническая практика показывает, что люди не наносят достаточное количество солнцезащитного крема во время вождения. В итоге на одной из сторон лица водителей – той, которая направлена к открытому боковому окну – дерматологи находят больше повреждений и даже предпосылок к серьезным заболеваниям.

Большая часть ультрафиолетовых лучей проникает через облака, поэтому, даже если кажется, что сегодня крем вам не нужен, лучше все равно примените его. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Солнцезащитные кремы не работают

Солнцезащитный крем – это инструмент. Поэтому если вдруг вы не наблюдаете желаемого эффекта, перепробовав много разных вариантов и составов, проблема, скорее всего, заключается не в самом креме. Дело в том, что защита кожи от солнца – это труд, и то, что вы один раз густо намажете средство на все тело на пляже, никогда не используя его в течение остального года, не принесет много пользы ни вашей красоте, ни здоровью, ни молодости.