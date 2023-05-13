Мнение: Будет ли майдан в Мехико и российская нефть в Бразилии

1. В 19-м веке американцы не только продолжали истреблять индейцев, но и агрессивно расширялись, силой отбирая территории у Мексики. Если учесть весь тот вред, который США нанесли Мексике позже, неудивительно, что мексиканцы США не любят (ссылка):



Какие территории отошли к США по итогам войны с Мексикой в 1846—1848 годах.

Главные последствия поражения для Мексики — потеря около половины её северных территорий, которые на сегодняшний день являются частью США, в том числе и крупнейшие ныне штаты: Калифорния и Техас.

После этого в Мексике начали активно развивать северные территории во избежание возможных дальнейших территориальных потерь.

Вот и сейчас американцы снова взялись за своё. Проект СнМИ пишет про угрозу цветной революции в Мексике (ссылка):



Короткой строкой: мексиканский президент Лопес Обрадор обратился к американскому коллеге Байдену с просьбой перестать финансировать через американские государственные каналы антиправительственные группы в Мексике. «Правительство США, в частности, через USAID, в течение некоторого времени открыто финансирует организации против законного и законного правительства, которое я представляю», — пишет Лопес Обрадор Байдену. С точки зрения Мехико, «это явно интервенционистские действия, противоречащие международному праву и отношениям, которые должны превалировать между свободными и суверенными государствами». Ответа от Байдена пока не поступило.

Данная новость интересна тем, что она может показаться «бунтом на корабле», но совершенно не обязательно им является. Для США естественно держать во всех подчинённых им странах «инфраструктуру для майдана» на тот случай, если местные лидеры слишком поверят в себя и выйдут из повиновения. Эта инфраструктура является неприкосновенной — поскольку попытки её прикрутить силовым образом влекут собственно майдан. Поэтому подчинённым странам остаётся только торговаться в тех случаях, когда у них на руках оказываются подходящие козыри. В данном случае, возможно, Лопес Обрадор осмелел потому, что Мексика и США находятся в активном торге по поводу незаконной иммиграции из Латинской Америки в США. Американская сторона всю границу контролировать не может и требует сотрудничества со стороны Мексики — в связи с чем та и выдвигает встречные условия. Правда, с учётом специфических отношений между мексиканским политическим классом и мексиканскими картелями (а также любови картелей к вмешательству в общественно-политическую жизнь), в случае провала переговоров, перед мексиканскими активистами различных НКО может открыться веер не финансовых, а уже физических рисков.

Пожалуй, странам планеты Земля пора уже запомнить — современные США посланы роду человеческому в наказание за его грехи, нет ничего хуже и опаснее дружбы с американцами. Разумеется, все американские НКО, которые имеют хотя бы отдалённое отношение к политике, нужно немедленно закрывать, а дипломатические отношения с США желательно понижать до максимально низкого уровня. Это элементарные меры предосторожности.

2. Россия теснит США в Бразилии. В Бразилии есть своя нефть, и Бразилия расположена в Америке, но Соединённым Штатам от этого не легче (ссылка):

Нефтепродукты из России и из российской нефти подорвали доминирующую роль США в поставках топлива в Бразилию. В феврале экспорт из США в латиноамериканскую страну упал до минимума за последние семь лет. Российские нефтепродукты выдавливают американское топливо с рынка.

По данным Минэнерго США, в феврале экспорт нефтепродуктов в Бразилию упал до 6,1 млн баррелей. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. Кроме того, это вдвое ниже среднемесячного показателя за 2022 год.

Поставки из США стали снижаться с января, когда Россия начала наращивать экспорт по новым направлениям в канун эмбарго в ЕС.

При этом импорт нефтепродуктов из США упал не только в Бразилии, но и Колумбии, где в феврале зафиксировали самый низкий показатель за последние два года — 2,6 млн баррелей.

По данным Reuters, в феврале российские компании поставили в Бразилию 1,5 млн баррелей только дизтоплива, хотя год назад таких поставок не было вообще.

Наша планета — набор сообщающихся сосудов. Американское топливо плывёт в Европу? Значит, российское поплывёт в Америку. Добро пожаловать в реальный мир, в котором физические баррели неизбежно выигрывают у баррелей, нарисованных на бумаге.