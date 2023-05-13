Американец с мачете обезглавил любовника в присутствии свидетелей

44-летний житель Миннесоты, который в июле 2021 года убил свою девушку на глазах у многочисленных свидетелей, в четверг 11 мая был признан виновным в убийстве. 56-летняя жертва была обезглавлена мачете.

Сожительство между убийцей и его жертвой было отмечено прежде спорами и обвинениями в насилии в его адрес. Обвинение утверждало, что убийство было спланировано.

Один из очевидцев записал на видео момент того, как нападавший вытаскивает жертву из машины на улицу. Затем он схватил ее за волосы и отрезал женщине голову. Преступник был арестован в соседнем отеле, в нескольких километрах от места происшествия.

Отдельно отмечается, что пара направлялась в суд по поводу пожара, произошедшего в их квартире. Убийца устроил его, когда оказывал сопротивление полиции, отреагировавшей на сообщение о домашнем насилии.

Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение по делу об убийстве первой степени.