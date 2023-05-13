Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Язык до ЮАР доведет

Язык до ЮАР доведет

Тут посол США в ЮАР обвинил страну в том, что мол России отгружают оружие.

Не знаю правда или нет. Но как всегда – рунет не подвел. От "довели страну уже в какой-то ЮАР покупаем" до "что там покупать, это ж ЮАР".

ЮАРовский ВПК и в года Апартеида и после него – это очень самобытный, но очень крутой военпром. С массой офигенных решений, как оригинальных технических, так и нишевых популярных из-за цена-качество.

Некоторые вещи у ЮАР были круче чем тут даже в года СССР. Вспоминаем широкое использование беспилотников с передачей телевизионного изображения в реальном времени для разведки в районах опасных для самолётов ещё в войну в Анголе в 1980-х. Или 155-мм роскошные "дуры" дальнобойные G-5/G-6.

Да и падение Апартеида и деградация местных ВС не прибили местный военпром. Технологический и промышленный капитал с его заделом отлично пошел коммерцию на внешние рынки. Например, ЮАРовские MRAP и прочие БТР вообще пошли в десятки стран, включая членов НАТО вроде США или Канады. И воевали они в массе войн и конфликтов последних десятилетий.

Фирмы ЮАР вовлечены в крупные оборонные проекты не только Бразилии, Индии, Пакистана (от противорадарных ракет до систем поиска подводных лодок). Но и таких стран как Финляндия. У последней ЮАРовский ЗРК "Умхонто" на вооружении катеров местных ВМС.

Но просто взять и принять мир, в котором военный хай-тек это не только привычная обойма разработчиков из стереотипов 1970-80-х – это видать для приличной части населения нечто недоступное.

КНДР "гы гы ржавые ракеты", Иран "гы гы летающие драндулеты", ЮАР "гы гы там негры все угробили", Индия "гы гы Болливуд"…

А потом удивление, что военно-политическая и прочая реальность окружающего мира не сходится с ожиданиями.

https://t.me/nucdprk/2645 – цинк

В СМИ пишут, что факт поставок оружия действительно был, но правительство ЮАР утверждает, что лично оно якобы не при делах.

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