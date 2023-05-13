 

«Османский инцидент» и «армянская демографическая катастрофа»: комиссия ООН предложила новые формулировки для истории Армении

13.05.2023, 20:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава комиссии ООН по вопросам исторической справедливости Сархан Раджабов-оглы сообщил, что его ведомство предлагает изменить некоторые формулировки из истории Армении и армянского народа. Вместо «противоречивых» фраз о геноциде армян предложено использовать новые, политически корректные термины.

Происходящее с армянами в 1915-1923 годах на территории Османской империи и сопредельных государств, по мнению чиновника, следует называть не травмирующим термином «геноцид», а более корректной формулировкой «Османский инцидент».

«Что же касается некоторых случаев, впоследствии спровоцированных армянской стороной более 100-120 раз и приведших к быстрому сокращению армянского населения в отдельных регионах, то я бы называл это армянской демографической катастрофой. Безусловно, этот феномен должны исследовать социологи и специалисты по тюркской истории, как наиболее независимые и компетентные стороны в этом вопросе», – считает Раджабов-оглы.

Эксперт добавил, что к проработке вопроса уже подключены независимые специалисты из Азербайджана и Турции, которые должны вскоре представить окончательную трактовку этих исторических событий для мирового сообщества. Им предстоит установить, каким именно образом армянские диаспоры вероломно спровоцировали различные происшествия, которые привели к сокращению численности этих диаспор, и как именно официальному Еревану следует принести за это извинения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.22 / Скандалы: Не наш Акунин

24.09.22 / В тренде – тепло и комфорт без отказа от стиля: самые модные ткани осени-зимы 2022-2023

02.01.23 / Повелители слов

12.07.20 / Военным лидерам США до сих пор «неясно», кто приказал “освободить” площадь Лафайет в Вашингтоне от протестующих

17.01.23 / Аманда Сейфрид исполнит главную роль в бродвейском ремейке “Тельмы и Луизы”

14.12.22 / Как распознать объявление-фальшивку?

04.05.22 / Ань, а чо на завод-то не пошла? – Личное мнение

17.01.23 / “Лица не видно”: посиневшая Ходченкова объявилась в лесу

01.04.22 / Мнение: Первоапрельская шутка

09.02.22 / Москва по ошибке отправила 10 составов поездов метро в Омск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика