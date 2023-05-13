«Османский инцидент» и «армянская демографическая катастрофа»: комиссия ООН предложила новые формулировки для истории Армении

Глава комиссии ООН по вопросам исторической справедливости Сархан Раджабов-оглы сообщил, что его ведомство предлагает изменить некоторые формулировки из истории Армении и армянского народа. Вместо «противоречивых» фраз о геноциде армян предложено использовать новые, политически корректные термины.

Происходящее с армянами в 1915-1923 годах на территории Османской империи и сопредельных государств, по мнению чиновника, следует называть не травмирующим термином «геноцид», а более корректной формулировкой «Османский инцидент».

«Что же касается некоторых случаев, впоследствии спровоцированных армянской стороной более 100-120 раз и приведших к быстрому сокращению армянского населения в отдельных регионах, то я бы называл это армянской демографической катастрофой. Безусловно, этот феномен должны исследовать социологи и специалисты по тюркской истории, как наиболее независимые и компетентные стороны в этом вопросе», – считает Раджабов-оглы.

Эксперт добавил, что к проработке вопроса уже подключены независимые специалисты из Азербайджана и Турции, которые должны вскоре представить окончательную трактовку этих исторических событий для мирового сообщества. Им предстоит установить, каким именно образом армянские диаспоры вероломно спровоцировали различные происшествия, которые привели к сокращению численности этих диаспор, и как именно официальному Еревану следует принести за это извинения.

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