Мнение: Трамп о дефолте США, страховка от американского дефолта и провал экономической войны с Россией

1. Вы будете смеяться, однако я не далее как вчера читал советы по финансовой грамотности, и там советовали вкладываться в валюту, так как на долгой дистанции это якобы всегда окупается, ибо доллар непоколебим. Тем временем кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил объявить дефолт США (ссылка):

Конгрессменам-республиканцам следует объявить о дефолте в экономике США в связи с достижением лимита по госдолгу, если Белый дом не согласится пойти на уступки и сократить бюджет, заявил бывший президент Дональд Трамп в эфире CNN.

«Мы должны начать выплачивать долги… Я говорю республиканцам — конгрессменам, сенаторам: если они не дадут вам массового сокращения [бюджета], вам придется объявить дефолт, и я не верю, что они пойдут на дефолт, потому что я думаю, что демократы абсолютно уступят, абсолютно уступят», — сказал Трамп.

Он также добавил: «пусть это произойдет, но это лучше, чем то, что мы делаем прямо сейчас, потому что мы тратим деньги, как пьяные моряки». Автор вопроса из присутствующих в зале зрителей попросила экс-президента прояснить, считает ли он необходимым объявить дефолт, если Белый дом не пойдет на уступки.

«Что ж, вы могли бы с таким же успехом сделать это сейчас, потому что вы поступите так позже, потому что мы должны спасти эту страну. Наша страна умирает. Нашу страну разрушают глупые люди, очень глупые люди», — ответил Трамп.

Госдолг США достиг $31,4 трлн в начале года, это предельный уровень, допустимый законом. Правительство может потерять возможность обслуживать долг уже к 1 июня, что будет считаться дефолтом. Возглавляемая республиканцами палата представителей США предложила повысить лимит госдолга на $1,5 трлн в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. Этого должно быть достаточно, чтобы предотвратить дефолт еще на год — до 31 марта 2024 года. Белый дом отказывается принять эти условия…

Ещё пару недель назад я бы написал, что дефолт США — вопрос скорее технический, внутриэлитные разборки. Он напоминает спор пьяных пиратов, часть которых угрожает взорвать пороховой трюм, если ей не отдадут большую часть добычи. Однако с того времени ситуация развивалась настолько неблагоприятно, что сейчас дефолт США уже обсуждают как дело весьма вероятное. Возможно, уже летом нас с вами ожидает необычайно захватывающее зрелище.

2. Биржевой рынок отреагировал на недавние заявления как Байдена, так и Трампа, намекающие на возможность дефолта американской экономики.

Стоимость страховки от дефолта США подскочила до рекордного уровня за всё время существования соответствующего финансового инструмента (дефолтных свопов). Теперь она дороже, чем даже страховка от дефолта Греции, Бразилии или Мексики (ссылка).

На всякий случай проговорю ещё раз: люди с деньгами полагают, что вероятность дефолта США больше, чем вероятность дефолта даже Греции, больной овцы Европы, безнадёжно запутавшейся в долгах.

3. В то время как США и американские сателлиты кряхтят под тяжестью экономических проблем, Россия вопреки санкциям чуть ли не купается в деньгах. Британские журналисты прямым текстом пишут о провале экономической войны Запада с Россией (ссылка):

Британский журнал Spectator рассуждает, почему провалилась экономическая война против России (именно так и звучит заголовок).

Издание пишет, что противостояние с Россией идет не только на военном, но и на экономическом фронте, и “мало кто на Западе осознает, насколько плохо обстоят дела в этом аспекте войны”.

Одна из причин – “в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хочет”.

“Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию, которые предпочитали покупать нефть со скидкой, чем сопротивляться вторжению в Украину”, – говорится в статье.

Также Европа продолжает торговать с Россией через третьи страны.

“Импорт немецких автомобилей в Казахстан, например, вырос на 507% в период с 2021 по 2022 год, а в Армению — на 761%. Экспорт химической продукции в Армению увеличился на 110 процентов, а в Казахстан – на 129 процентов. Продажи электрического и компьютерного оборудования в Армению выросли на 343%”, – говорится в материале.

Не оправдались и расчеты на обвал российской экономики.

В апреле прошлого года МВФ прогнозировал, что они сократится на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в этом году. Но, “как оказалось, в прошлом году ВВП упал всего на 2,1%, а в этом году МВФ прогнозирует небольшой рост на 0,7%”.

“Запад начал санкционную войну с преувеличенным чувством собственного влияния во всем мире”, – делает вывод издание. По его мнению, российская экономика не разрушена, а переориентирована, “чтобы смотреть на восток и юг, а не на запад”.