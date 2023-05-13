 

Москвичам пообещали сухую погоду на следующей неделе

13.05.2023, 19:25, Разное
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Александр Шувалов, директор “Метео”, предоставляющего прогнозы погоды для “Вечерней Москвы”, пояснил о температурном диапазоне на эти дни.

В понедельник, 15 мая, температура будет держаться чуть выше плюс 20. Осадков не будет, ветер восточный умеренный. “Ночью ожидается понижение столбиков термометров до 8-10 градусов”, – рассказал он.

16 мая температура будет такой же, как и 15-го, но к середине недели ожидается, что столбик термометра поднимется до 23° по Цельсию. 18 числа ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться между 12-14°С ночью и 23°С днем. Южный умеренный ветер.

До выходных в Москве сохранится сухая и солнечная погода, в пятницу температура воздуха составит 23-24°C.

Шувалов отметил, что атмосферное давление составит от 752 до 754 миллиметров.


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