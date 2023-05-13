 

Такер Карлсон арестован по обвинению в изнасиловании крокодила в Национальном парке Флориды

13.05.2023, 19:13, Разное
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Бывший ведущий программы новостей на Fox News Такер Карлсон был задержан сотрудниками ФБР в собственном доме в штате Колорадо.

Журналиста обвиняют в изнасиловании самки крокодила, которое он якобы совершил во время визита в Национальный парк Флориды в 1998 году. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая утверждает, что 25 лет назад стала свидетельницей ужасного преступления.

Во время прогулки по национальному парку она заметила, как незнакомый ей человек, раздевшись догола, нырнул в болото, проплыл там более 250 метров и напал на мирно дремавшую в воде самку флоридского аллигатора. После непродолжительной борьбы преступник смог вытащить животное на берег и совершил с ним насильственный половой акт.

Спустя много лет, очевидица узнала лицо преступника, посмотрев в Twitter его интервью с Илоном Маском.

– Я совершенно уверена, что это он, – говорит свидетельница. – Это просто не мог быть другой человек. У него очень приметное лицо. Глупо, что человек с подобным лицом думал, что правосудие никогда его не настигнет после того, как он совершил столь ужасные вещи. Мои подруги уже начали сбор свидетельств под тегом #MeeToo. Уверена, этот ужасный человек надругался не только над крокодилом во Флориде. От его действий могли пострадать также олени, лошади Пржевальского, капибары и другие животные в самых разных уголках США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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