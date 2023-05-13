Русская баня и кокосовое масло. Что помогает Ирине Шейк выглядеть молодо

В этом году Ирине Шейк исполнилось 38 лет, но она до сих пор отлично выглядит как в рекламных кампаниях мировых брендов, так и на подиуме. Стоит отметить, что модель является мамой, но роды не лишили ее стройности. Что же помогает Ирине выглядеть молодо и сохранять фигуру? Ниже будут представлены ее секреты по уходу за собой.

Утренний ритуал

Сразу после пробуждения манекенщица протирает кубиком льда кожу не шее и лице. Шейк считает, что такая процедура позволяет убрать под глазами припухлости и хорошо тонизирует. А в течение дня супермодель пьет воду с лимоном для улучшения цвета лица.

Регулярные кардиотренировки

Во многих интервью Шейк откровенно говорила, что не любит бег и всегда ищет альтернативные варианты тренировок. К примеру, сейчас Ирина занимается джиу-джитсу и боксом. На бокс модель ходит когда особенно сердита. Работа по груше помогает ей выплеснуть негативные эмоции и побороть стресс. А секцию джиу-джитсу Шейк посещает потому, что ей нравится выполнять комбинации различных движений. И боевое искусство такую возможность предоставляет.

Кокосовое масло для увлажнения

Ирина очень любит кокосовое масло. Женщина считает его лучшим увлажняющим средством на планете. Манекенщица применяет средство сразу после выхода из душа для того, чтобы влага задержалась в коже. Остатки масла женщина просто вытирает полотенцем. Помимо этого кокосовое масло выравнивает тон кожи и прекрасно борется в с шелушениями, а также покраснениями.

Русская баня

Шейк считает, что она очень полезна. Уже много лет модель живет в США, но в русскую баню ходит каждую неделю. Достаточно провести в парилке всего пятнадцать минут. После процедуры супермодель наносит на тело скраб, который приготовлен из соли и меда.

По мнению Ирины, баня работает по типу детокс-процедур, улучшая кожу и помогая избавиться от лишнего веса. Еще одно ее преимущество — успокаивающий эффект. А всем давно известно, что главным противником молодости и красоты является стресс.

Полезные перекусы

Шейк никогда не ограничивала себя в приеме пищи, поэтому в ее рацион входят регулярные перекусы. Только вот снекам модель предпочитает кисломолочные продукты и сухофрукты. И это очень хороший прием, который стоит взять на вооружение всем, кто хочет держать себя в форме.

Когда между приемами пищи возникнет желание съесть что-то хрустящее, вроде картошки фри или чипсов, лучше выбрать полезную закуску. Например, яблоки, сухофрукты, орехи или морковь. Да и в целом Ирина считает, что превалирующая часть рациона должна состоять из растительной пищи. И не стоит забывать о рыбьем жире, который манекенщица называет источником молодости.