В Екатеринбурге местный житель пострадал при пожаре на балконе квартиры

URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что один человек пострадал в результате пожара в Екатеринбурге: загорелся балкон в жилом доме.

По информации издания, 13 мая в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе, расположенном по бульвару Самоцветный. Загорелся балкон квартиры на 5-м этаже 10-этажного дома. Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Местные власти подтвердили, что двадцать жителей дома смогли самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. В операции по тушению участвовали 17 пожарных и 4 единицы техники.