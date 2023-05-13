 

В Екатеринбурге местный житель пострадал при пожаре на балконе квартиры

13.05.2023, 18:10, Разное
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URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что один человек пострадал в результате пожара в Екатеринбурге: загорелся балкон в жилом доме.

По информации издания, 13 мая в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом комплексе, расположенном по бульвару Самоцветный. Загорелся балкон квартиры на 5-м этаже 10-этажного дома. Огнем было охвачено шесть квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек. Местные власти подтвердили, что двадцать жителей дома смогли самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. В операции по тушению участвовали 17 пожарных и 4 единицы техники.


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