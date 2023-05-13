«Безвиз – это агрессия» – грузинские оппозиционеры продолжат получить визы в Россию в обычном порядке

Грузинские оппозиционеры и их сторонники не намерены пользоваться безвизовым режимом, который недавно был восстановлен в РФ для граждан Грузии.

По словам опрошенных, они решили и дальше получать визы в обыкновенном порядке, поскольку считают безвизовый режим актом агрессии. Сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили уверены, что за облегчением визовых правил «скрывается какая-то подлость».

– Я лучше оформлю визу, как и раньше – с анкетой, фотографией, справкой о доходах, – говорит один из них. – Документы принимают в консульстве Швейцарии в отдельной секции, очередь всего 3-4 часа, если пораньше с утра занять место. Пусть они там знают, что никакой безвиз нам не нужен.

В результате после введения безвизового режима число граждан, желающих получить визу, выросло в несколько раз. Некоторые соискатели признаются, что вряд ли поедут в Россию, но принципиально намерены выразить протест против «безвиза» и назло российскому режиму уплатить все консульские сборы.

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