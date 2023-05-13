 

Подростки в Волгограде избили киянкой мужчину, сделавшего им замечание

13.05.2023, 16:50, Разное
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ГУ МВД РФ по Волгоградской области пишет на своем Telegram-канале, что житель был жестоко избит после того, как сделал замечание трем подросткам.

Сообщается, что житель Волгограда был избит у магазина “КупиАлко”, расположенного на улице Вучетича в Красноармейском районе города. Полиция установила личности трех несовершеннолетних участников этого конфликта, которые утром 12 мая напали на покупателя супермаркета у входа в магазин.

Известно, что потерпевший сделал им замечание, когда подростки находились в магазине и поссорились с продавцами. Парни начали избивать мужчину руками и ногами после того, как потерпевший вышел из магазина. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.


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