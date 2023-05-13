Блумберг: ЕС введет санкции против российских танкеров “теневого флота”

Американский журнал Politico сообщил, что Европейский Союз (ЕС) планирует ввести санкции против российских танкеров, которые тайно перевозят нефть из России.

Документ, содержащий новые ограничительные меры, находится в стадии черновика. Авторы хотят, в частности, запретить танкерам, которые подозреваются в “мошенничестве” и обходе антироссийских санкций, швартоваться в портах ЕС. Таким образом, альянс пытается заставить Москву придерживаться предельной цены на нефть.

Bloomberg также сообщил, что во второй половине апреля клуб страховых компаний США отказал в предоставлении услуг индийской компании Gatik Ship Management, которая стала крупнейшим нефтеперевозчиком России. Это стало серьезным ударом по российскому теневому флоту.

5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия достигли соглашения об установлении максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля начал работать лимит цен на дизельное топливо, керосин и другие продукты нефтепереработки. Их предельная стоимость составляет 45 долларов за баррель.