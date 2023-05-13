Блумберг: ЕС введет санкции против российских танкеров “теневого флота”
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Американский журнал Politico сообщил, что Европейский Союз (ЕС) планирует ввести санкции против российских танкеров, которые тайно перевозят нефть из России.
Документ, содержащий новые ограничительные меры, находится в стадии черновика. Авторы хотят, в частности, запретить танкерам, которые подозреваются в “мошенничестве” и обходе антироссийских санкций, швартоваться в портах ЕС. Таким образом, альянс пытается заставить Москву придерживаться предельной цены на нефть.
Bloomberg также сообщил, что во второй половине апреля клуб страховых компаний США отказал в предоставлении услуг индийской компании Gatik Ship Management, которая стала крупнейшим нефтеперевозчиком России. Это стало серьезным ударом по российскому теневому флоту.
5 декабря ЕС, страны G7 и Австралия достигли соглашения об установлении максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля начал работать лимит цен на дизельное топливо, керосин и другие продукты нефтепереработки. Их предельная стоимость составляет 45 долларов за баррель.
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