 

Орбан сравнил европейское единство с планами Гитлера о мировом господстве

13.05.2023, 16:32, Новости дня
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С момента падения Римской империи, на европейской территории не раз предпринимались попытки создать «рейх», пишет N-TV, ссылаясь на слова Виктора Орбана. Венгерский лидер сравнил ЕС с планами Гитлера, заявив, что Гитлер, Наполеон и прочие завоеватели в том или ином формате мечтали о европейском единстве.


AP

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил ЕС с планами мирового господства Адольфа Гитлера, пишет N-TV. Во время своего выступления в городе Веспрем, Орбан заявил, что с момента падения Римской империи на европейской территории постоянно предпринимались попытки создать «рейх».

«Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер — все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве», — приводит издание слова венгерского лидера. По словам Орбана, сегодня ситуация не изменилась: «самостоятельное существование наций и имперские мысли существуют одновременно. Национальная культура и европейские ценности. Суверенитет и, как они говорят в Брюсселе, союз, единый, как никогда».

N-TV напоминает, что Венгрия вступила в ЕС в 2004 году. Что же касается Орбана, то он, по мнению издания, постоянно пытается сопротивляться поступающим из Брюсселя обязательствам, например в области миграционной политики или же в области правового государства. В то же самое время Венгрия является одним из получателей европейских субсидий, которые на данный момент частично заморожены.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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