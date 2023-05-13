Орбан сравнил европейское единство с планами Гитлера о мировом господстве

С момента падения Римской империи, на европейской территории не раз предпринимались попытки создать «рейх», пишет N-TV, ссылаясь на слова Виктора Орбана. Венгерский лидер сравнил ЕС с планами Гитлера, заявив, что Гитлер, Наполеон и прочие завоеватели в том или ином формате мечтали о европейском единстве.



AP

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил ЕС с планами мирового господства Адольфа Гитлера, пишет N-TV. Во время своего выступления в городе Веспрем, Орбан заявил, что с момента падения Римской империи на европейской территории постоянно предпринимались попытки создать «рейх».

«Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер — все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве», — приводит издание слова венгерского лидера. По словам Орбана, сегодня ситуация не изменилась: «самостоятельное существование наций и имперские мысли существуют одновременно. Национальная культура и европейские ценности. Суверенитет и, как они говорят в Брюсселе, союз, единый, как никогда».

N-TV напоминает, что Венгрия вступила в ЕС в 2004 году. Что же касается Орбана, то он, по мнению издания, постоянно пытается сопротивляться поступающим из Брюсселя обязательствам, например в области миграционной политики или же в области правового государства. В то же самое время Венгрия является одним из получателей европейских субсидий, которые на данный момент частично заморожены.

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