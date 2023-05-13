Как стилизовать юбку миди в этом сезоне: с винтажными аксессуарами или в монохромных ярких образах

В этом году у каждой девушки в гардеробе должна быть юбка-миди.

Такой наряд может быть сшит из любого материала и иметь любой фасон, что делает его бесконечно универсальным. Вот несколько советов относительно того, как правильно стилизовать и с чем носить юбку-миди, чтобы выглядеть модно и привлекательно.

Винтажный наряд

Джинсовые юбки-миди то появляются, то выходят из моды каждые несколько лет, но они всегда возвращаются.

Чтобы выглядеть эффектно и роскошно в этом году, стоит выбрать винтажную модель. Это отличное решение для весны и лета. Такой наряд подойдет для повседневной носки.

Двойной деним

Двойной деним выглядит действительно роскошно и эффектно.

Отлично смотрится такой наряд вместе с высокими черными кожаными сапогами на каблуке, черной водолазкой и солнцезащитными очками в оправе “черепаховый панцирь”. Это поможет буквально мгновенно преобразить образ.

Похожие тона

Чтобы создать стильный образ, можно попробовать поиграть с разными пропорциями, формами и оттенками.

Такие вещи, как джинсовое бюстье, хорошо сочетаются с удлиненной джинсовой юбкой-миди, а также с обрезанной мини-юбкой или джинсами с широкими штанинами.

С монохромными яркими тонами

Если юбка-миди необычного цвета, например, почти неоново-зеленого, то можно дополнить ее топом такого же оттенка, но из другой ткани.

Шелковая юбка-миди и мягкий вязаный свитер отлично дополняют друг друга. Дополнить все это можно стильной и модной обувью.

С вырезами

Чтобы создать эффектный образ, стоит обратить внимание на юбку-миди, которая идет в комплекте с верхом в тон.

Отлично смотрится наряд с необычными деталями, такими как вырезы.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожаный наряд

Черная кожаная юбка-миди подходит абсолютно ко всему.

Это базовый элемент гардероба, который отлично смотрится с милым и симпатичным топом. Если на улице прохладно, то можно накинуть сверху блейзер.

Стильный комплект

Отлично смотрится юбка-миди вместе с подходящим блейзером. Хорошим примером этого может послужить винтажный костюм Chanel.

Простая цветовая палитра

Хорошо смотрятся наряды черного или белого цвета. Носить их можно в рамках создания монохромного образа. Это простой способ стилизовать юбку-миди.

Чтобы придать образу изюминку, то стоит добавить кожаную куртку, поиграйте с пропорциями или поэкспериментируйте с различными материалами.

С укороченным топом

Юбка-миди с красивым рисунком, как правило, является основным фокусом наряда, поэтому вместе с ним лучше всего носить более простой верх.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Можно надеть простую белую футболку или черный укороченный топ из другой ткани, чтобы создать простой образ. Дополнить все это босоножками на высоком каблуке или черными кожаными сапогами.

Интересная текстура

Если юбка-миди выполнена из красивых и эффектных тканей, то она должна стать центральным элементом наряда. При этом можно стилизовать ее с более простыми вещами.

Яркие тона

Хотя юбки-миди черного, темно-синего или нейтрального цвета являются отличными элементами гардероба, это не означает, что нужно строго придерживаться только лишь основ.

Не стоит бояться экспериментировать с яркими тонами и создавать наряды эффектных оттенков, таких как насыщенный зеленый, рубиново-красный и ярко-розовый. Это позволит создать более игривый образ.

С футболкой с графическим принтом

Юбки-миди могут казаться более консервативными. Однако этот наряд может стать действительно отличным решением для создания потрясающего образа.

Независимо от ткани, фасона юбки, можно ее правильно стилизовать вместе с футболкой с графическим принтом. Это поможет выглядеть красиво, но непринужденно.

Все эти стилизации юбки-миди помогут сделать образ просто превосходным, эффектным и ярким.