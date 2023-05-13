“Небесное сияние” – новый модный оттенок маникюра. Какие варианты тренда стоит попробовать

“Небесное сияние” – это новый оттенок маникюра, который недавно вошел в моду. Он состоит из пастельной основы и мерцающего верхнего покрытия. Такой вариант служит хорошим фоном для разнообразного дизайна ногтей. В статье мы приведем несколько идей маникюра “небесное сияние”, которые стоит попробовать.

Классический вариант

Ваши ногти необязательно должны выглядеть ярко и красочно. Вы можете выбрать более естественный вариант, который будет в моде этим летом.

Придайте ногтям классическую форму с закругленным кончиком. Нанесите на них лак телесного цвета и завершите маникюр топовым покрытием с легким мерцанием. Вы никогда не ошибетесь с таким дизайном. Он подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

С зелеными вкраплениями

Маникюр для торжественных случаев должен выглядеть эффектно, но не доминировать над вашим вечерним платьем. Попробуйте дизайн “небесное сияние” с зелеными вкраплениями. Он выглядит нарядно, но сдержанно.

Нанесите на ногти глянцевую основу молочно-белого цвета. Вместо лака с мерцающими блестками используйте зеленые вкрапления из кусочков фольги. Они придадут ногтям эффектный блеск.

Если вы хотите сделать этот маникюр еще более привлекательным, то используйте градиентную основу, в которой бледно-розовый цвет у лунки ногтя плавно переходит в молочно-белый на кончике.

С длинными острыми кончиками

Если вы хотите добавить в свой стиль больше экстравагантности и создать смелый дизайн, то сочетайте маникюр “небесное сияние” с длинными и острыми ногтями-стилетами. Это позволит вам в полной мере выразить свою индивидуальность.

На фото ниже вы видите пример такого маникюра. На фоне с мерцающими блестками красиво выделяется экстравагантный декор. Это могут быть как миниатюрные стразы и бантики, так и крупные украшения на акцентном ногте.

На полупрозрачном белом фоне

Белый полупрозрачный лак – хорошая основа для маникюра “небесное сияние”. Нанесите поверх него бесцветное покрытие с очень мелкими мерцающими частицами. Такой дизайн сочетается с разной формой ногтей: овальной, миндалевидной, квадратной и даже с острыми “стилетами”.

Этот маникюр идеально подходит для невест. Он гармонично сочетается с белым свадебным платьем и красиво светится. Такой дизайн выглядит более оригинально, чем стандартный френч, которым щеголяет большинство невест.

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С серебряными бабочками

Покройте ногти лаком пастельных оттенков. Нанесите покрытие с мерцающими частицами и добавьте на акцентные ногти миниатюрные аппликации в виде серебристых бабочек. У вас получится отличный маникюр для весны и лета. Его можно легко создать самостоятельно.

С золотистым декором

Маникюр “небесное сияние” не всегда включает в себя мерцающее покрытие. Вы можете создать блеск другими способами, например, с помощью золотистого декора.

На фото ниже вы видите пример такого маникюра. Он выглядит минималистично, но очень привлекательно. Нежно-розовая основа декорирована миниатюрными золотистыми деталями.

Если вы хотите придать этому дизайну еще более привлекательный вид, то используйте в качестве основы серебристый переливающийся лак. В сочетании с золотыми деталями вы получите эффект двойного мерцания.

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Если вы не хотите прикреплять к ногтям декор, то создайте золотистые узоры на молочно-белой основе. Но такой маникюр трудно сделать самостоятельно, поэтому его лучше доверить мастеру по нейл-арту.

С металлическим блеском

Чтобы получить эффект “небесного сияния”, вам необязательно использовать два разных покрытия. Вы можете достичь такого эффекта с помощью одного серебристого лака с металлическим блеском. Такой маникюр выглядит очень нарядно.

Заключение

Маникюр “небесное сияние” отличается красотой и универсальностью. Он поможет вам создавать разные образы – от минималистичных до экстравагантных и гламурных.