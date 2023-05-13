Мнение: Москалькова и русофобия

В авангарде борьбы с русофобией зампред Госдумы Ирина Яровая, оказывается, не одинока. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тоже внесла свой посильный вклад в истребление русофобиии.

В общем, то ли у девушек мысли сошлись, то ли они черпали вдохновение из одной методички одного колодца. Но Москалькова заявила, что «русофобия сегодня является самостоятельным составом преступления, имеющим все признаки общественно-опасного деяния».

При этом, Москалькова точно знает, что в УК РФ уже есть статья 282 за разжигание национальной ненависти, розни, но русофобия, по мнению генерал-уполномоченной – «…особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для общества и государства».

Москалькова, правда, обнадежила, что россиян не будут сажать по статье УК за русофобию, мол, эта статья УК будет ориентирована на иностранцев: «Несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право сегодня по Уголовному кодексу выносить заочный приговор – и пусть они хотя бы в морально-нравственном плане сегодня, а завтра в правовом, несут ответственность за неохолокост».

Сравнение русофобии с холокостом, признаюсь, ошеломило. У меня просто нет слов….

На снимке: генерал-уполномоченный Татьяна Москалькова, фотография отсюда

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