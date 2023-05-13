Китай начал покупать золото и продавать американские облигации

Китай начал копировать российский пример, продавая казначейские облигации США и покупая золото. Об этом пояснила газета Baijiahao.

По данным издания, по состоянию на 7 мая китайские валютные резервы составили 3,2 трлн долларов, увеличившись на 20,9 млрд долларов. Запасы золота составили 66,76 млн. унций или на 260 000 унций больше, чем месяцем ранее. Китай также увеличивает свой золотой запас, поскольку американский доллар становится все более опасным в использовании.

Портал утверждает, что антироссийские санкции и замораживание российских активов создали прецедент в истории, когда многие страны опасаются использовать доллары, поскольку США могут сделать с ними то же самое.

Автор утверждает, что ситуация с долгом США привела к тому, что страны перестают использовать американские государственные облигации. Китай пошел по тому же пути. Ожидается, что цена на золото будет расти на фоне хаоса в американской экономической системе, так как США могут попасть в серьезный кризис.