 

Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы

13.05.2023, 15:25, Новости дня
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Летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. Правда, в Сети ходили слухи, что на самом деле влюбленные поженились значительно раньше. Причем народ предполагал, что причиной столь скорого бракосочетания могла стать беременность невесты.

12 мая Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге несколько видео, на которых запечатлен момент регистрации брака. Как оказалось, Павел Прилучный женился на возлюбленной уже в прошлом мае, однако пара скрывала дату свадьбы. Несмотря на “сливы” даты регистрации, которые появились в Сети, влюбленные решили раскрыть правду только сейчас.

На кадрах с тайной церемонии Зепюр Брутян предстала в элегантном белом костюме-тройка, жених также был в брючном костюме. Судя по всему, пара скромно отметила важное событие в кругу близких.

Кстати, в одном из интервью Павел Прилучный признался, что сделал предложение девушке всего через три дня после первого свидания. Вероятно, причина столько скорого решения кроется в том, что пара была ранее знакома. Правда, в момент первой встречи Прилучный еще был женат.

В беседе с Надеждой Стрелец он разоткровенничался, признавшись, что у него сразу проскользнула мысль о том, что он хотел бы жениться на Зепюр Брутян. В его браке с Агатой Муцениеце уже были проблемы, но актер еще не собирался разводиться.


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