 

Newsweek – Китай обвинил США в создании биологического оружия, направленного против конкретных этнических групп

13.05.2023, 15:15, Новости дня
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил Соединённые Штаты в разработке биологического оружия против конкретных рас, пишет издание Newsweek. Заявление высокопоставленного китайского дипломата прозвучало в ответ на комментарий госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее выразил «обеспокоенность» о якобы массовом сборе властями Китая ДНК населения Тибета.


AP

В беседе с журналистами официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подверг критике заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что якобы Китай собирает данные о геноме человека в отношении этнических меньшинств в тибетской провинции Синьцзян с целью дополнительного контроля и наблюдения над её жителями, пишет Newsweek.

На неделе Блинкен выразил «обеспокоенность» сообщениями о якобы массовом сборе властями Китая ДНК населения Тибета. «Эти утверждения не выдерживают никакой критики и не означают ничего иного, кроме как создания сенсационных новостей», — заявил китайский дипломат о комментариях американского коллеги. По его словам, в Китае соблюдается законодательство, и частная жизнь всех её граждан, независимо от их этнического происхождения, им защищена, пишет автор статьи.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Поднебесной, США сами проводят массовый сбор и использование геномной информации, заявил Ван Виньбинь со ссылкой на статью издания The Wall Street Journal, в которой, по его словам, утверждалось, что Пентагон разработал научно-исследовательские планы для поражения своих противников генетически модифицированным оружием. Журналистам он пояснил, что речь идёт о геномных данных азиатских китайцев, европейских арийцев и ближневосточных арабов, которые собираются американскими военными.

Ван также процитировал российское государственное новостное агентство RT, заявив, что в статье, опубликованной в 2017 году, сообщается, что Командование ВВС США по обучению и подготовке лётчиков «однажды объявило тендер на получение образцов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной жидкости россиян». По словам представителя МИД КНР, «совершенно ясно, кто именно использует геномную информацию в секретных целях».

Представитель авиационного командования Бо Дауни сообщил агентству РИА Новости в 2017 году, что исследовательский центр ВВС США проводил исследования опорно-двигательного аппарата для выявления биомаркеров различных травм. По словам военного, поскольку в исходном наборе данных, отправленном американской компанией, были образцы, собранные в России, для второго набора также требовались российские образцы, резюмирует Newsweek.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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