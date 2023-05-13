 

Сдавших ЕГЭ меньше чем на 30 баллов обяжут компенсировать государству все расходы на их обучение

13.05.2023, 15:13, Разное
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Министр просвещения
России Сергей Кравцов подписал указ «О порядке возмещения средств, затраченных
государством на обучение учащихся средних общеобразовательных учреждений». Согласно документу, если после окончания 11-го
класса школьник наберёт на Едином государственном экзамене меньше 30 баллов,
ему придётся заплатить до трёх миллионов рублей

«Обучение в наших школах абсолютно бесплатное и
соответствует лучшим мировым стандартам. Государство каждый год тратит десятки
миллиардов на образование, но не все это ценят. Если учащийся не может сдать
ЕГЭ даже на минимальный балл, то это говорит лишь о том, что он сам не хотел
учиться и обязан компенсировать все расходы», – рассказал журналистам Кравцов.

На сайте ведомства вскоре опубликуют онлайн-калькулятор, с помощью которого можно узнать точную сумму долга в случае
провала на ЕГЭ. Например, если выпускник получит 15 баллов по русскому языку,
то он будет обязан заплатить не менее 500 тысяч рублей, а если 1 балл по математике – около 3 миллионов.

После официальной публикации результатов экзаменов, у
школьников будет три месяца на выплату долга. Если задолженность не поступит на расчётный счет
через 90 дней, начнёт начисляться пеня в размере 1% за каждую неделю просрочки. Неудачливые выпускники, впрочем, смогут взять образовательный кредит по льготной ставке и
использовать для выплаты компенсации материнский капитал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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