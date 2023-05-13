Растушевка и тени персикового цвета: изящный и простой способ макияжа при дефиците времени

Сейчас не модно пользоваться косметикой в избытке. Яркий макияж больше уместен для посещения тех или иных торжеств в вечернее время суток. Дневной же мейк-ап должен быть естественным, подчеркивающим натуральную красоту. Разбираемся, как быстро сделать такой макияж при дефиците времени.

Концепция

Визажист и амбассадор Max Factor в Великобритании Кэролайн Барнс поделилась своим лайфхаком по созданию простого мейк-апа. Преимущество заключается в том, что такой макияж подходит как для юных девушек, так и для зрелых женщин. Несмотря на то, что он практически незаметен, он позволяет создать образ ухоженной женщины. Бархатистая кожа, здоровый цвет лица — это именно те факторы, на которых должен базироваться нюдовый мейк-ап.

Первые шаги

Нанесите увлажняющую сыворотку на кожу лица. Кэролайн Барнс использовала такое косметическое средство с добавлением гиалуроновой кислоты, чтобы кожа выглядела более упругой и подтянутой. Это идеальный вариант как для зрелых женщин.

Далее используйте тональную основу. Ее предназначение заключается в том, чтобы выровнять тон лица. Вы можете использовать такую косметику в виде карандаша. Нанесите средство на более темные участки (например, чтобы замаскировать мешки и темные круги под глазами). Распределите тональную основу равномерно кончиками пальцев.

Теперь нужно выделить скулы. Для этого используйте бронзер. Нанесите немного средства на скулы, после чего хорошенько растушуйте. Убедитесь в том, что на щеках нет ярких розоватых кругов. У вас должен получиться как бы естественный румянец. Кстати, при желании вместо бронзера можете использовать именно румяна.

Финальные штрихи

Используйте хайлайтер, чтобы выделить те или иные черты лица. Кэролайн вместо хайлайтера использовала жидкие румяна.

Расчешите брови и нанесите осветляющий бальзам.

Нанесите тени персикового цвета. Именно этот оттенок наиболее удачен для естественного макияжа. Он «открывает» глаза, делая их визуально больше.

Дело остается за малым: сделать макияж губ. Кэролайн на выбор предлагает помады разных нюдовых оттенков: от терракотового до бледно-розового. Убедитесь в том, что вы создали эффект влажных губ. Если пользуетесь матовой помадой, то сверху обязательно нанесите прозрачный блеск. Это особенно актуально для зрелых женщин.

Юные девушки могут вообще не пользоваться помадой, а отдать предпочтение полупрозрачному блеску для губ с легкой розовинкой.

На создание такого макияжа у вас уйдет не более получаса.