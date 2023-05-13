С высокой посадкой, моноблок и юбка-брюки: выбираем модные шорты и бермуды для лета

Шорты-бермуды, микрошорты, широкие модели, юбка-брюки и многие другие варианты станут самым настоящим трендом этого лета и помогут выглядеть стильно и эффектно.

Хотя это может показаться простой одеждой и основой для жаркого сезона, в идеале нужно знать, какой из этих вариантов подходит лучше всего, чтобы можно было выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Вот несколько отличных вариантов, которые стоит выбрать на лето.

Смелые сочетания

Можно создать действительно взрывной микс благодаря сочетанию цветов и узоров.

Отлично будут смотреться шорты с поясом и высокой талией. Они хорошо выглядят на всех, потому что помогают сделать более привлекательной фигуру.

Шорты с принтами

Это отличный летний вариант, отличающийся универсальностью. Можно сочетать их с обувью на каблуках, чтобы выглядеть более нарядно, или с босоножками на плоской подошве, чтобы создать более неформальный образ.

Шорты-бермуды

Если предпочитаете немного больше прикрывать бедра, потому что ваша сильная сторона находится ниже колен, длинные шорты станут настоящим хитом.

Это позволит сосредоточить внимание на открытой части ног, которая будет выглядеть еще более стильно, если добавить высокие каблуки или мюли.

Джинсовые шорты

Это очень удобный и стильный наряд, который помогает сделать образ стильным. Джинсовые шорты-бермуды с высокой талией с прорехами помогают скрыть бедра и подчеркнуть талию.

Классические шорты

Шорты не должны рассматриваться исключительно как повседневная одежда. Этот наряд может стать отличным вариантом для создания делового стиля.

Отлично смотрятся черные классические шорты, чтобы создать аккуратный, но неформальный наряд. Это поможет визуально удлинить ноги и зрительно уменьшить бедра.

Короткие шорты

Микрошорты отлично подходят только лишь очень стройным девушкам, так как такой наряд делает фигуру более громоздкой. Бедра, ягодицы и бедра будут казаться больше, поэтому стоит избегать таких моделей, если не хочется, чтобы создать фокус на этой части тела.

Шорты с бретельками

Широкие классические шорты с лямками пользуются большой популярностью.

Они помогут создать красивый контраст с белыми сандалиями и рубашкой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Шорты ярких тонов

Высокая талия и несколько широкие штанины смотрятся просто потрясающе. Модели ярких помогут сделать образ более интересным и стильным.

Юбка-шорты

Это отличный вариант для тех, кто не знает, что лучше всего выбрать, юбку или же шорты.

Этот вид одежды подходит практически всем: от самых низких до самых высоких девушек, независимо от того, насколько широкие бедра или ноги. Однако, при выборе модели лучше всего, чтобы наряд не был слишком обтягивающим.

Блестящие модели

Если хочется выбрать необычные и оригинальные шорты, то отличным решением станут наряды с блеском. Интересно выглядят модели с драпировкой спереди.

Комбинезон

Отлично будет смотреться комбинезон с шортами. Это поможет подчеркнуть талию и грудь, благодаря корсету.

В прохладные дни можно добавить под низ рубашку или носить с блейзером оверсайз.

Стиль 2000-х

Шорты с высокой талией выглядят очень стильно, так как визуально удлиняют фигуру и скрывают живот. Модели с низкой талией помогают подчеркнуть бедра. Отлично смотрится такой наряд с укороченным верхом или одеждой в стиле бохо.