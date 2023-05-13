В Челябинске автомобиль после ДТП врезался в остановку с людьми

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей на одном из перекрестков Челябинска. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Авария произошла рано утром 13 мая на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. Столкнулись автомобили Volkswagen и Volvo. Второй автомобиль после аварии отбросило на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также, две женщины-пешехода 1975 и 1980 годов рождения.