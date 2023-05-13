Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей

Актриса получила известность после выхода на экраны фильма с Чулпан Хаматовой “Страна глухих”. После съемок картины Валерия Тодоровского артистки продолжили работать вместе и дружить. Основным их детищем стал благотворительный фонд “Подари жизнь”.

В нулевых Дина Корзун вместе с семьей перебралась в Великобританию, жила в Лондоне, работала в театрах Европы и приезжала в Россию на съемки. Однако после февраля прошлого года коллега Чулпан Хаматовой приняла решение вернуться с семьей на родину. В одном из интервью Дина Корзун призналась, что ее в некотором смысле начали пугать изменения в сознании европейцев.

По словам актрисы, она и дети чувствуют себя в России очень хорошо, в том числе и потому, что за время жизни в Европе часто приезжали в родные места. Например, наследники Дины Корзун проводили лето у бабушки в деревне. Как отметила звезда, они знают и любят Россию, так что адаптация проходит хорошо.

“У моих детей в России много друзей, в том числе и новых школьных”, – рассказала актриса.

Напомним, в отличие от Дины Корзун Чулпан Хаматова заняла противоположную позицию и решила уехать из России. Теперь оборвавшая связи с родиной актриса живет в Латвии вместе с детьми и пытается доказать, что она “хорошая русская”.