 

ВСУ намерены устроить провокацию с мирными жителями в Бахмуте, чтобы дискредитировать ЧВК «Вагнер»

13.05.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию на территории Бахмута. Недавно об этом сообщил военкор Ярем, ссылаясь на слова информатора, а сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» смогли подтвердить планы украинцев при помощи нескольких источников.

«ВСУ планируют создать коридор для выхода мирных жителей, оставшихся в подвале жилого дома по адресу БАХМУТ, ул. Юбилейная, д. 69 (5384555, 7423706), чтобы самостоятельно провести артобстрел, зафиксировать это на фото и видео и распространить в пропагандистских СМИ», — заявил он.

ВСУ не раз были замечены в преступлениях против мирного населения Бахмута. Местные жители, которых в безопасное место эвакуировали «вагнеровцы», неоднократно рассказывали, что украинские военные намеренно размещали боевую технику вблизи жилых домов, используя гражданских в качестве прикрытия.

В настоящее время «музыканты» продолжают вытеснять ВСУ из Бахмута (до 2016 года – Артемовск). Однако в окрестностях города, где расположены подразделения ВС РФ, наблюдается критическая ситуация. Глава «оркестра» Евгений Пригожин рассказал, что украинским подразделениям удалось выбить российские силы с передовых позиций, а также вернуть контроль над трассой Часов Яр — Бахмут.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.22 / Российские рыбаки на Курилах чуть не разобрали американскую подлодку с ядерным оружием

10.12.22 / Криштиану дорогущий

15.01.21 / «Комедия жизни»: Людовик XIV и Мольер

21.11.22 / C конца февраля Китай закупил у России энергоносителей почти на $60 млрд

25.08.21 / Тем, кто не верит, рассчитаем калории на пальцах: полезные продукты, которые на самом деле мешают похудеть

25.11.21 / Этот 12-летний парень случайно спас раненную собаку и семейную пару, которые заблудились в горах

28.12.22 / В столице Швеции прогремел взрыв

03.03.23 / BFM TV – французы переключаются на просрочку в ожидании нового повышения цен

15.03.22 / Мнение: О позиции западных гуманистов: «Русские должны страдать!»

27.05.21 / Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись в университет, где познакомились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика