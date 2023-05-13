ВСУ намерены устроить провокацию с мирными жителями в Бахмуте, чтобы дискредитировать ЧВК «Вагнер»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию на территории Бахмута. Недавно об этом сообщил военкор Ярем, ссылаясь на слова информатора, а сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» смогли подтвердить планы украинцев при помощи нескольких источников.

«ВСУ планируют создать коридор для выхода мирных жителей, оставшихся в подвале жилого дома по адресу БАХМУТ, ул. Юбилейная, д. 69 (5384555, 7423706), чтобы самостоятельно провести артобстрел, зафиксировать это на фото и видео и распространить в пропагандистских СМИ», — заявил он.

ВСУ не раз были замечены в преступлениях против мирного населения Бахмута. Местные жители, которых в безопасное место эвакуировали «вагнеровцы», неоднократно рассказывали, что украинские военные намеренно размещали боевую технику вблизи жилых домов, используя гражданских в качестве прикрытия.

В настоящее время «музыканты» продолжают вытеснять ВСУ из Бахмута (до 2016 года – Артемовск). Однако в окрестностях города, где расположены подразделения ВС РФ, наблюдается критическая ситуация. Глава «оркестра» Евгений Пригожин рассказал, что украинским подразделениям удалось выбить российские силы с передовых позиций, а также вернуть контроль над трассой Часов Яр — Бахмут.