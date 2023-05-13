“Родился в твоем персонаже герой или нет”: Пореченков о секретах запоминания текста, жизни в Польше и мире будущего

В прошлом месяце вышел новый фильм с участием актера Михаила Пореченкова – «Русский крест». Артист предстал в непривычном для себя амплуа простого деревенского мужика, попавшего в объятия «зеленого змия», но сумевшего стать на праведный путь.

О новом проекте

Пореченков признается, что работа над фильмом «Русский крест» началась со спора с режиссером Эдуардом Бояковым. Тот видел в роли главного героя худощавого и слабого физически мужчину. Актеру же удалось переубедить режиссера в том, что этот персонаж — как будто богатырь, лишенный силы. И он должен эту силу обрести, пройдя через определенные испытания.

По словам Пореченкова, это роль его мечты. Он даже получил в свое время благословение от старца.

О вере

История, рассказанная в «Русском кресте», – это история человека, который оказался на дне, но выбрался благодаря приходу к вере. Пореченков считает, что так происходит и в реальной жизни. Пока нет веры, все находятся на дне.

Актер признается, что религия занимает одно из главенствующих мест в его жизни. Тем не менее он не считает себя слишком воцерковленным. По словам Пореченкова, он ездил в мужской монастырь Оптина пустынь, там посещал службы. Актер не может сказать, что какие-то его религиозные убеждения помогли ему при подготовке к съемкам. Он отделяет личное от профессионального.

О секретах запоминания текста

Актер признается, что секрет запоминания текста заключается не в использовании какой-то определенной уникальной техники. По словам Пореченкова, все зависит от того, родился ли у персонажа герой или нет. Если да, значит, артист просто будет говорить словами своего персонажа, гармонично вжившись в этот образ. Тогда трудностей с запоминанием текста не возникнет.

Но бывает и по-другому: когда герой «не приходит», когда он непонятен и «не рождается». Тогда придется мучительно учить текст, и все равно не факт, что хорошо получится презентовать своего персонажа.

О строгих режиссерах

Пореченков не склоняется к мысли, что режиссер должен быть строгим. Скорее, он должен быть настойчивым в исполнении своей задумки. В противном случае, поясняет артист, у него не получится сделать то, что он хотел сделать. «Надо быть внимательным, надо быть настойчивым, надо видеть свет в конце тоннеля», – говорит знаменитость.

Об отношении к спиртному

В «Русском кресте» Пореченков сыграл пьющего мужчину. Артист признается, что сыграть пьяного человека в кино — это как лакмусовая бумажка на оценку мастерства актера.

В обычной жизни актер адекватно относится к алкоголю. Он может выпить, когда для этого есть соответствующая обстановка. Например, когда собирается компания друзей, отмечается какой-то праздник. Тогда, по мнению артиста, нет ничего плохого в том, чтобы немного выпить и расслабиться.

Пореченков считает, что у людей, которые крайне негативно относятся к алкоголю в целом и осуждают тех, кто хотя бы изредка его потребляет, есть определенные психологические факторы, формирующие подобное отношение.

О подарке судьбы

Пореченков стал настоящей звездой после того, как сыграл в сериале «Агент национальной безопасности». Этот проект актер считает подарком судьбы. Он совсем не жалеет о том, что снялся в этой киноленте.

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Пореченков напомнил, что на момент съемок «Агента национальной безопасности» отечественная киноиндустрия переживала не лучшие времена. Проект, в котором снялся артист, был вторым сериалом после «Ментов».

О формуле успеха

Актер признается, что в профессиональной деятельности пользуется одной формулой: лучше работать, чем не работать. Пореченков вспомнил, как однажды к нему пришел Константин Хабенский и спросил совета: сниматься или нет в сериале «Убойная сила». Тогда он порекомендовал коллеге воспользоваться этой действенной формулой о том, что действовать лучше, чем бездействовать. Кстати, Хабенский согласился на роль по совету друга, а потом и Пореченков присоединился к приятелю в «Убойной силе».

У актера есть свое понимание творчества и искусства. По его мнению, второе – это как будто разговор с Богом, а первое – общение “в горизонтальной плоскости”. Если ждать одного только искусства, то можно потерять важные и ценные навыки, как считает знаменитость. Кроме того, нужно работать, чтобы на что-то жить, поэтому приходится соглашаться на те или иные предложения, которые могут быть, по сути, не связаны с искусством.

О жизни в Польше

Пореченков несколько лет жил в Польше. Он там учился и жил в интернате. Актер вспоминает те времена с теплотой. В учреждении находились дети из разных стран, и все прекрасно дружили, общались между собой, не возникало никаких конфликтов. По словам Пореченкова, они весело проводили время и вне учебы: посещали кинотеатры, концерты и т. д.

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Актер запомнил Гданьск, Варшаву и еще несколько польских городов, где была удивительная атмосфера. Пореченков признается, что ему было бы приятно посетить те места, где он бывал в юности.

О чувстве долга

Пореченков считает, что чувство долга — это то, что отличает людей от животных. Это чувство, которое нельзя получить с помощью пищи или удовлетворения тех или иных потребностей. По мнению актера, чувство долга словно сдерживающий фактор, направляющий в правильное русло. При его наличии человек верит своему Богу, любит свою Родину, почитает своих родителей.

О мире будущего

Пореченков следит за геополитической ситуацией в мире и стране. Как и многие люди, он может испытывать страх, тревогу или беспокойство по поводу тех или иных новостей. Однако для сохранения душевного равновесия артист в случае появления негативного настроя сразу старается переключиться на что-то хорошее.

Пореченков признается, что снят с воинского учета в силу возраста, поэтому не отправится в зону СВО. Актер считает, что каждый должен быть на своем месте. По его мнению, больше пользы он принесет в своей сфере. Тем не менее никто не отменял благотворительные выступления в поддержку солдат.

Пореченков считает, что сложившаяся непростая ситуация обязательно завершится мирными переговорами.

О жене и детях

Уже 23 года Пореченков состоит в законном браке со второй супругой Ольгой. Ее он считает идеальной женой и великой женщиной. Артист признался, что прислушивается к советам избранницы. Кстати, еще одним советчиком для Пореченкова является мама.

В общей сложности у актера пятеро детей от разных жен. Пореченков делится своими секретами воспитания. По его мнению, с детьми нужно разговаривать, а также подавать личный положительный пример.

Артист рассказал, что долгое время пытался заставить наследников делать зарядку, но те упорно сопротивлялись. Удивительно, что через некоторое время они сами, по своей воле и инициативе начали делать зарядку, бегать по утрам. Когда отец поинтересовался, что именно подтолкнуло их к занятиям спортом, то дети ответили: мол, вспомнили, как папа это делал, и решили последовать его примеру.