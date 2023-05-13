Макияж как с обложки. Делаем трендовые варианты у себя дома

В этом сезоне в тренде легкий макияж. При этом он выглядит просто великолепно, и вы сможете самостоятельно его сделать дома, если воспользуетесь предложенными ниже рекомендациями. Выберите понравившийся вам вариант.

Подводка для глаз

Вы можете на время отказаться от черной подводки и использовать коричневую . Это выглядит креативно и стильно, а форму вы можете придать любую, которая максимально вам подходит и нравится. Отличный вариант для дневного или прозрачного легкого макияжа.

Тени для век

Вам не придется использовать пять разных оттенков теней и тратить на нанесение много времени. Отложите в сторону кисточки и сделайте это при помощи кончиков пальцев. Эффект будет не хуже, чем после многочасовых растушевок и полировок.

Сияющая кожа

Чтобы кожа светилась и выглядела максимально естественно, воспользуйтесь средством для макияжа на кремовой основе без применения пудры. А если консистенция тонального крема слишком плотная, добавьте немного увлажняющего крема, это придаст коже блеска и свечения.

Яркие губы

Если вы предпочли прозрачный и максимально естественный макияж, есть смысл сделать яркий акцент (если речь не идет о нюдовом макияже). Используйте яркую помаду, которая подчеркнет красоту ваших губ. Также не забывайте о правиле: можно акцентировать внимание либо на глазах, либо на губах, в противном случае макияж не будет выглядеть стильно и утонченно.

Пышные ресницы

По такому же принципу используется тушь для ресниц. Накрасьте губы нюдовой помадой или покройте блеском, используйте подводку (например, форму кошачьего глаза) и накрасьте ресницы. Причем покройте тушью и верхние, и нижние ресницы (отлично смотрятся наращенные или накладные ресницы, но не чрезмерно длинные и пышные, напоминающие естественные).

Влажные губы

Сейчас в тренде эффект влажных губ, и он очень популярен, поскольку достигается легко и просто. Вам не надо долго очерчивать контуры, достаточно нанести блеск или масло при помощи подушечек пальцев. Размытые контуры приветствуются, выход за пределы губ — также является модной тенденцией.

Пастельная подводка

Еще один оригинальный прием для нежного макияжа в домашних условиях. используйте пастельную подводку любого импонирующего вам оттенка. Если вы являетесь поклонницей минималистического стиля, этот вариант для вас.

Удлинение

Если планируете сделать глаза больше и придать миндалевидную удлиненную форму, удлините линию у внешнего уголка глаза. Удлинение с обеих сторон также будет смотреться великолепно.