 

Макияж как с обложки. Делаем трендовые варианты у себя дома

13.05.2023, 13:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом сезоне в тренде легкий макияж. При этом он выглядит просто великолепно, и вы сможете самостоятельно его сделать дома, если воспользуетесь предложенными ниже рекомендациями. Выберите понравившийся вам вариант.

Подводка для глаз

Вы можете на время отказаться от черной подводки и использовать коричневую . Это выглядит креативно и стильно, а форму вы можете придать любую, которая максимально вам подходит и нравится. Отличный вариант для дневного или прозрачного легкого макияжа.

Тени для век

Вам не придется использовать пять разных оттенков теней и тратить на нанесение много времени. Отложите в сторону кисточки и сделайте это при помощи кончиков пальцев. Эффект будет не хуже, чем после многочасовых растушевок и полировок.

Сияющая кожа

Чтобы кожа светилась и выглядела максимально естественно, воспользуйтесь средством для макияжа на кремовой основе без применения пудры. А если консистенция тонального крема слишком плотная, добавьте немного увлажняющего крема, это придаст коже блеска и свечения.

Яркие губы

Если вы предпочли прозрачный и максимально естественный макияж, есть смысл сделать яркий акцент (если речь не идет о нюдовом макияже). Используйте яркую помаду, которая подчеркнет красоту ваших губ. Также не забывайте о правиле: можно акцентировать внимание либо на глазах, либо на губах, в противном случае макияж не будет выглядеть стильно и утонченно.

Пышные ресницы

По такому же принципу используется тушь для ресниц. Накрасьте губы нюдовой помадой или покройте блеском, используйте подводку (например, форму кошачьего глаза) и накрасьте ресницы. Причем покройте тушью и верхние, и нижние ресницы (отлично смотрятся наращенные или накладные ресницы, но не чрезмерно длинные и пышные, напоминающие естественные).

Влажные губы

Сейчас в тренде эффект влажных губ, и он очень популярен, поскольку достигается легко и просто. Вам не надо долго очерчивать контуры, достаточно нанести блеск или масло при помощи подушечек пальцев. Размытые контуры приветствуются, выход за пределы губ — также является модной тенденцией.

Пастельная подводка

Еще один оригинальный прием для нежного макияжа в домашних условиях. используйте пастельную подводку любого импонирующего вам оттенка. Если вы являетесь поклонницей минималистического стиля, этот вариант для вас.

Удлинение

Если планируете сделать глаза больше и придать миндалевидную удлиненную форму, удлините линию у внешнего уголка глаза. Удлинение с обеих сторон также будет смотреться великолепно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.22 / Татуировки могут вызвать инфекции кровотока — ученые

06.04.23 / Актер Максим Аверин выпустил коллекцию футболок

01.07.22 / Independent – британский министр вспомнил про Путина ради критики шотландцев

07.07.20 / Ожирение, облысение, морщины — ученые показали, во что превратят человека 25 лет удалёнки

25.09.20 / Жители Лондона штурмом взяли закрытую на карантин мечеть и провели в ней пятничную молитву

29.12.21 / Жириновский предложил увеличить количество отпускных дней за счет новогодних праздников

30.12.20 / После скандала в Twitter Американская шахматная ассоциация разрешила смену пола короля во время игры

01.07.22 / Боже, что с ним стало? Цветущий Малахов явился перед публикой после слухов о болезни

23.04.21 / Мнение: Российская армия прошла проверку на скорость

14.09.22 / Мнение: О мобилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика