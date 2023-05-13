Основатель Днепропетровска варяг Днепропётр оказался не викингом, а греком

Открытие, радикально меняющее взгляд учёных на историю Днепропетровска, сделали турецкие археологи. Они нашли могилу варяга Днепропетра, который, вопреки летописям, не имел никакого отношения к Скандинавии.

Согласно кормчим книгам, Днепропетрополис в конце первого тысячелетия нашей эры основал знатный викинг из четвёрки варягов, в которую входили Рюрик, Синеус и Трувор. Поссорившись с товарищами, Днепропётр не пошёл с ними в Новгород, а стал сплавляться по безымянной реке (ныне Днепр), из варяг в греки.

Ранее учёных не смущало странное для викинга имя «Днепропётр», но оказалось, что оно указывало на истинное происхождение героя.

– В ходе раскопок в старой Смирне мы вскрыли богато украшенную могилу знатного воина, который держал в руках берестяную табличку на греческом языке «Сей есть князь Днепропетрос, великого полиса на реке основатель, родом из Афин», и православный крест. Конечно, сначала мы не поверили своим глазам, – рассказал профессор Университета Анкары Экрем Акургал.

Оказалось, что история Днепропетрополиса искажена молвой и небрежными переписчиками. Афинянин Днепропётр шёл не из варяг в греки, а наоборот, из греков в варяги против течения Днепра. В месте, где его гребцы выбились из сил от борьбы с течением, и вырос Днепропетровск, а сам князь поехал в Смирну (Измир), где и умер от колик.

Археологи намерены представить результаты своей работы президенту Эрдогану до выборов, чтобы успеть получить от него деньги на продолжение исследований.

—