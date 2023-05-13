 

Основатель Днепропетровска варяг Днепропётр оказался не викингом, а греком

13.05.2023, 13:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Открытие, радикально меняющее взгляд учёных на историю Днепропетровска, сделали турецкие археологи. Они нашли могилу варяга Днепропетра, который, вопреки летописям, не имел никакого отношения к Скандинавии.

Согласно кормчим книгам, Днепропетрополис в конце первого тысячелетия нашей эры основал знатный викинг из четвёрки варягов, в которую входили Рюрик, Синеус и Трувор. Поссорившись с товарищами, Днепропётр не пошёл с ними в Новгород, а стал сплавляться по безымянной реке (ныне Днепр), из варяг в греки.

Ранее учёных не смущало странное для викинга имя «Днепропётр», но оказалось, что оно указывало на истинное происхождение героя.

– В ходе раскопок в старой Смирне мы вскрыли богато украшенную могилу знатного воина, который держал в руках берестяную табличку на греческом языке «Сей есть князь Днепропетрос, великого полиса на реке основатель, родом из Афин», и православный крест. Конечно, сначала мы не поверили своим глазам, – рассказал профессор Университета Анкары Экрем Акургал.

Оказалось, что история Днепропетрополиса искажена молвой и небрежными переписчиками. Афинянин Днепропётр шёл не из варяг в греки, а наоборот, из греков в варяги против течения Днепра. В месте, где его гребцы выбились из сил от борьбы с течением, и вырос Днепропетровск, а сам князь поехал в Смирну (Измир), где и умер от колик.

Археологи намерены представить результаты своей работы президенту Эрдогану до выборов, чтобы успеть получить от него деньги на продолжение исследований.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.22 / Мнение: Урожаи в брежневском СССР, сокращение пшеничного экспорта и умеет ли Россия молоть муку

06.05.22 / «Нападки на нашу демократию» — экс-конгрессмен раскритиковала Байдена, назвавшего оппозицию экстремистами

19.11.21 / Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине

29.09.22 / Мнение: Наблюдатели

03.07.20 / Ксения Собчак стала президентом России в новом проекте Максима Диденко “амроН”

24.11.21 / “Дед ничего не понял”: Байден снова оконфузился во время прямого эфира

21.08.21 / Сразу несколько ярких теней на веках и другие модные тренды в осеннем макияже

13.07.22 / Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине потрясен ударом по городу Часов Яр

27.02.23 / “Мрачное место”: названы самые доступные районы Москвы

01.03.21 / Tatarka рассказала Ксении Собчак об истинной причине развода с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика