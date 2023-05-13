Кардиолог Варфоломеев: остерегайтесь ноющих конечностей — это может быть опасный тромб

Тромбоз глубоких вен может нанести непоправимый вред и вызвать серьезные проблемы, поскольку тромбы в венах могут оторваться. Затем гелеобразные сгустки крови начнут перемещаться по кровеносной системе и застревать в легких, блокируя кровоток.

“Это может привести к опасным для жизни проблемам, требующим немедленной медицинской помощи”, – говорит кардиолог Олег Варфоломеев. ТГВ может развиться до появления симптомов. Это состояние также можно назвать “немым состоянием”. Некоторые люди испытывают симптомы или предупреждающие признаки еще до развития ТГВ. Боль или дискомфорт в ногах могут быть одним из признаков образования тромбов. Боль или дискомфорт в ноге проявляются более явно, когда человек долго стоит. Этот симптом может также указывать на венозную недостаточность или другое состояние, которое повышает риск развития ТГВ.

Хотя примерно половина пациентов с тромбозом испытывают симптомы, предупреждающие признаки могут проявиться не сразу. Если человек думает, что у него может быть ТГВ или если есть другие факторы риска, важно обратиться за медицинской помощью.

На тромбы могут указывать и другие симптомы, например, боль в ноге, отек, постоянная одышка, боль в груди, которая может усиливаться при дыхании, кровавый кашель.