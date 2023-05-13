Умер “отец” современного телевидения Эдуард Сагалаев

О смерти “отца” современного телевидения рассказал гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. “Умер сегодня. Скоропостижно скончался”, – пояснил он в беседе с журналистами. Причины смерти Эдуарда Сагалаева пока не известны.

Будущий президент Национальной ассоциации телерадиовещателей родился в Узбекистане. В начале 90-х занимал должность гендиректора “Останкино”, а позднее создал Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). Эдуард Сагалаев стоял у истоков современного формата телевещания.