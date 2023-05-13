 

Умер “отец” современного телевидения Эдуард Сагалаев

13.05.2023, 12:55, Новости дня
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О смерти “отца” современного телевидения рассказал гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. “Умер сегодня. Скоропостижно скончался”, – пояснил он в беседе с журналистами. Причины смерти Эдуарда Сагалаева пока не известны.

Будущий президент Национальной ассоциации телерадиовещателей родился в Узбекистане. В начале 90-х занимал должность гендиректора “Останкино”, а позднее создал Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). Эдуард Сагалаев стоял у истоков современного формата телевещания.


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