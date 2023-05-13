 

Лучший способ добавить гламура в свой образ: учимся создавать объемные прически в таком популярном сегодня стиле Old Money

13.05.2023, 12:29, Разное
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Вам нравится гламур и в то же время образы в винтажном стиле или с нотками ретро? Тогда вам точно стоит обратить внимание на Old Money. Эстетика данного стиля заключается в презентации образа девушки из высшего общества. Вдохновляемся идеями причесок для создания образа гламурной красотки.

Ретро-волны

Такие укладки делали столетие назад, во времена НЭПа и в эпоху Великого Гэтсби. Сейчас подобная прическа называется «голливудские локоны». Суть заключается в том, чтобы с помощью плойки сделать завитки, а затем уложить их так, чтобы они были приглажены к голове. Зафиксировать прическу лучше всего гелем для волос.

Пучок

Легкая прическа, которую делают многие девушки. Чтобы укладка выглядела гламурно, следите за тем, чтобы пучок не распадался и верхние прядки на макушке не выбивались. Пучок хорошо смотрится как на ровных прямых, так и на вьющихся волосах. Можете оставить свободной одну прядку возле лица для создания более кокетливого образа.

Мальвинка с бантиком

Расчешите волосы и возьмите по пару прядок по обе стороны лица. Начинайте скручивать их в жгуты, заведите назад, зафиксируйте резинкой для волос. Сверху украсьте бантиком. Пусть концы бантика будут длинными и красиво ниспадают вниз, смешиваясь с вашими волосами.

Пышные кудряшки

Любые пышные прически — это уже отсылка к ретро. Поэтому вы смело можете презентовать образы с распущенными волосами для создания образа гламурной девушки. Лучше всего сделать завитки. Если у вас химическая завивка, тогда укладку даже не придется делать. А вот если прямые волосы, тогда сделайте начес у корней. Либо воспользуйтесь плойкой или бигуди для формирования упругих завитков.

С крабиком

Выберите заколку-крабик оригинального дизайна и большого размера — и пусть этот аксессуар станет акцентной деталью в вашем образе. Просто заколите крабиком часть волос сзади так, чтобы аксессуар было хорошо видно. Будет уместна заколка с декором в виде жемчуга.

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С косынкой или платком

Перенеситесь в шестидесятые годы прошлого века и презентуйте образ пин-ап на современный лад. Используйте для этого косынку или платок в качестве аксессуара для волос. Например, вы можете собрать волосы в нижний пучок и вместо резинки для волос украсить прическу косынкой.

С черной повязкой

Если вас не пугают и не вызывают негативных траурных ассоциаций ободки либо повязки черного цвета, тогда используйте их в качестве украшения при создании лука гламурной девушки. Лучше всего оставить волосы распущенными.

Высокая мальвинка

Для создания милого, нежного, романтичного образа сделайте прическу в виде мальвинки. Соберите верхнюю часть волос в хвост прямо на макушке. Для фиксации используйте широкую эластичную резинку для волос. Чтобы образ получился игривым, используйте бигуди или плойку для завивки волос.

С заколкой из девяностых

Речь идет об очень больших заколках-флипах, которые защелкиваются с характерным щелчком, приобретая дугообразную форму. Такие украшения пользовались особым спросом тридцать лет назад. Сейчас они опять в моде.

Расчешите волосы, красиво их уложите, чтобы избежать творческого беспорядка на голове. Сбоку возле уха прикрепите большую заколку. Образ гламурной леди готов.


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