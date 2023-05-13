“Призрачные слои” – новая тенденция причесок 2023 года: тренд, обеспечивающий густоту любым волосам

В тренде весны-лета 2023 стрижка под названием «призрачные слои». Речь идет об оригинальной технике, которая позволяет добавить объема и придать движения волосам разного типа. О концепции, преимуществах, стилизации и других качествах модной тенденции пойдет речь в данной статье.

Концепция

Речь идет о технике состригания волос без уменьшения длины. Верхний слой остается неизменным, а находящиеся под ним ориентированы на его длину. Верхняя часть волос отделяется треугольником или квадратом, и по этой форме состригаются остальные пряди. Как таковых слоев не видно (как в каскаде, бабочке или другой многослойной стрижке), осуществляется очень плавный переход, поэтому и появилось название «призрачные». То есть, они есть, но их не видно, они надежно спрятаны под верхним слоем. Не торопитесь брать в руки ножницы, лучше отправляйтесь к мастеру, поскольку этой техникой владеют только настоящие мастера.

Преимущества

Их очень много, поскольку такая стрижка является максимально привлекательной и стильной. К списку плюсом можно отнести внешний вид и создание дополнительного объема. Даже самые тонкие волосы будут выглядеть более густыми, если вы предпочтете эту трендовую стрижку. В то же время густые волосы станут менее тяжелыми и обретут определенную форму, которая добавит легкости и динамики. Также преимуществом является сохранение длины и то, что стрижку можно выполнять, как на длинных, так и на коротких волосах.

Также немаловажным является то, что стрижка «призрачные слои» может сочетаться с другими прическами. Имеется в виду то, что срез может быть разным, как ровный, так и треугольный или овальный. Если вы захотите совместить «лисий хвост» и «призрачные слои», у вас это непременно получится.

Ухаживать за прической просто, она не требует длительной укладки, подходит для любого выхода и может использоваться представительницами прекрасного пола всех возрастов (стоит также сказать, что она популярна и у мужчин).

Кому подойдет

Можно с уверенностью сказать, что эта стильная и эффектная прическа подходит почти всем. Слово «почти» здесь применимо не случайно, поскольку есть некоторые ограничения. Не желательно ее использовать на ультракоротких волосах, а также на слишком кудрявых локонах. Форма не будет нарушена, концепция сохранится, а вот вау-эффекта может не быть. Но это решать вам, поскольку кудрявые волосы в любое время можно распрямить.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Вы можете выбрать любую модель прически, выбрав лучший из представленных ниже вариантов.

Волны

Вы можете выбрать волны по своему усмотрению, поскольку в данной концепции будут смотреться одинаково привлекательно свободные локоны, мягкие кудри и пляжные волны. Диаметр выберите по своему смотрению, плотность также можете предпочесть в зависимости от желания и особенностей волос. Прическа выглядит объемной, пышной и необычайно красивой. Каждая прядь и локон на своем месте, форма удерживается на протяжении всего дня.

Низкие призрачные слои

Если вы не готовы расстаться не только с длиной, но и пожертвовать густотой шевелюры (например, периодически вы сплетаете косичку или собираете волосы в хвостик), вы можете остановиться на данном варианте. Призрачные слои могут располагаться по всей длине или быть сосредоточенными на кончиках. Просите мастера сделать их ниже, и он удовлетворить ваше желание. Такая прическа подойдет тем, кто отращивает волосы, но при этом мечтает об оригинальной форме.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

С челкой

Для стрижки, о которой идет речь, нет ограничений. Она настолько оригинальная и универсальна, что допускает наличие любых элементов, в том числе и челки. Вы можете предпочесть челку с ровным срезом, асимметричную, боковую, укороченную детскую, челку-шторку и пр. То есть, все зависит от вашего выбора, поскольку общую концепцию это не нарушит, а прическа только выиграет от наличия трендовой детали. К тому же, челка является моделирующей и помогает визуально приблизить форму лица к идеальной овальной.

С прямым пробором

Также очень удачный вариант, который подойдет всем, кто любит носить прямой пробор. Прическа будет выглядеть стильно и привлекательно, она подходит для любого выхода, стилизуется под любой лук. Волосы выглядят живыми и блестящими, на них нет секущихся кончиков (техникой предусмотрено их снятие непосредственно при стрижке или коррекции).