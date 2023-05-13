Жестким дискам предрекают скорое исчезновение

Шон Розмари заявил, что к 2028 году классические жесткие диски перестанут выпускаться. Они будут полностью заменены более дешевыми и надежными твердотельными накопителями.

Специалист считает, что этот переход будет завершен к концу 20-х годов. Это связано не только с резким падением цен на SSD, но и с ростом стоимости электроэнергии, а также с появлением SSD-накопителей на флеш-памяти NAND PLC.

Розмари пояснил, что полное исчезновение жестких дисков ожидается среди корпоративных клиентов, а не среди обычных пользователей ПК и ноутбуков. Аналитики прогнозируют дальнейшее стремительное падение цен на NAND и утверждают, что эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет.

Seagate, Western Digital и другие ведущие производители HDD уже давно создали собственные версии SSD, чтобы попытаться сохранить позиции на рынке в случае исчезновения жестких дисков.