 

Жестким дискам предрекают скорое исчезновение

13.05.2023, 11:45, Разное
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Шон Розмари заявил, что к 2028 году классические жесткие диски перестанут выпускаться. Они будут полностью заменены более дешевыми и надежными твердотельными накопителями.

Специалист считает, что этот переход будет завершен к концу 20-х годов. Это связано не только с резким падением цен на SSD, но и с ростом стоимости электроэнергии, а также с появлением SSD-накопителей на флеш-памяти NAND PLC.

Розмари пояснил, что полное исчезновение жестких дисков ожидается среди корпоративных клиентов, а не среди обычных пользователей ПК и ноутбуков. Аналитики прогнозируют дальнейшее стремительное падение цен на NAND и утверждают, что эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких лет.

Seagate, Western Digital и другие ведущие производители HDD уже давно создали собственные версии SSD, чтобы попытаться сохранить позиции на рынке в случае исчезновения жестких дисков.


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