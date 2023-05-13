Описана новая схема мошенничества в отношении россиян

Владислав Тушканов, ведущий эксперт “Лаборатории Касперского” по исследованию и анализу данных, пояснил РИА Новости, что мошенники используют новые технологии, такие как нейронные сети, чтобы обмануть россиян и заставить их поверить в аферу.

“Генеративные сети с изображениями и голосом могут быть использованы в качестве дипфейка, чтобы доказать то, чего-то не было. Они могут быть использованы для совершения мошенничества”, – сказал он.

Эксперт привел пример фальшивый пост в социальных сетях с гиперссылкой на страницу мошенников. В настоящее время злоумышленники научились даже создавать фальшивые видеоролики из фотографий. По словам Тушканова, мошенники используют эту возможность, чтобы убедить людей в своих сообщениях.

Например, в Интернете распространялись ресурсы, утверждавшие, что можно скачать ChatGPT и сразу получить 50 долларов. Это был троян, а не чат-клиент, и таких случаев много.