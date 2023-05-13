Путин поручил открыть рестораны сети «Вкусно – и точка» во всех населённых пунктах с населением от 500 человек

Президент Владимир Путин поручил министерствам торговли и сельского хозяйства обеспечить функционирование ресторанов национальной сети быстрого питания «Вкусно – и точка» во всех станицах, сёлах и пгт, население которых превышает 500 человек.

Путин назвал обеспеченность граждан качественным фастфудом вопросом национальной безопасности.

Средства на покрытие удалённых посёлков сетью ресторанов будут взяты в Пенсионном фонде, объясняет замминистра торговли Борис Карасюк. Минимальное меню, которое, согласно распоряжению президента, должно быть доступно в этих ресторанах, включает в себя 4 вида бургеров, 2 вида жареного картофеля и 11 сортов прохладительных напитков.

По мнению чиновников, это избавит жителей сёл от необходимости ездить в города, чтобы насладиться любимыми блюдами, и укрепит продовольственную безопасность

страны.

– В развитых странах, таких как США, фастфуд доступен практически всем, – говорит Борис Карасюк. – А у нас крестьянин, который весь день трудился в поле, вынужден потом ехать в областной центр, чтобы насладиться вкусом хрустящих наггетсов или сочным бургером. Это нонсенс, над нами смеётся весь мир. «Вкусно – и точка» – это наше национальное ноу-хау, и мы должны предоставить всем гражданам им наслаждаться.

—