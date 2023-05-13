Скандалы: Похитители в немецких погонах

Прокуратуре Гамбурга померещились предметы искусства на яхте российского олигарха

Российские СМИ подхватили сообщение журнала Spiegel о том, что сотрудники уголовной полиции Германии конфисковали коллекцию произведений искусства на несколько миллионов долларов, которая находилась на яхте российского предпринимателя Фархада Ахмедова.

По информации Spiegel, Фархад Ахмедов «не сообщал властям о «значительных активах» в Германии». Под активами подразумеваются картины, которые хранились на яхте олигарха Luna, пришвартованной в Гамбурге. Формальным поводом для ареста картин послужило «расследование властей в отношении богатого российского бизнесмена по подозрению в нарушении Закона о внешней торговле и платежах», просвещает своих читателей немецкий журнал. Однако характеризуя личность Фархада Ахмедова как бы намекает на истинные причины следственных действий: «Это предприниматель азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов, который, как утверждается, имеет хорошие контакты с Кремлем».

Можно понять интерес журналистов Spiegel, давненько не было «жареных» фактов из России и приходится хвататься даже за такие мелочи как арест картин якобы «близкого к Кремлю» олигарха.

Однако возникает вопрос к российским информагентствам: почему они без проверки тиражируют сообщения немецкого журнала, который раздувает «сенсации» на антироссийской тематике? И еще при этом сообщают в заголовках, что «объекты искусства были конфискованы», хотя это невозможно без санкции суда? Что мешало проверить действительно ли яхта принадлежит Фархаду Ахмедову? Для этого даже не надо звонить в пресс-службу предпринимателя. Достаточно «погуглить» или «пояндексить», чтобы убедиться, что яхта Luna записана на семейный траст Ахмедовых, зарегистрированный в Лихтенштейне. С юридической точки зрения это вовсе не мелочь.

Также СМИ следует быть осторожными с такими словами как «арест». Яхта Luna не арестована. Арест может быть наложен лишь на основании судебного решения, а такого, как известно, не было. Она просто заблокирована немецкими властями.

Отдельный вопрос заключается в оценке стоимости картин и их владельцах. Где данные экспертной оценки картин? На основании какой экспертизы сделаны выводы о стоимости в «миллионы долларов», если все картины покупались для украшения интерьера – подбирались под цветовую гамму и стилистику кают? Всем известно, что никто не развешивает на яхтах ценные полотна, поскольку из-за влажности они могут прийти в негодность. И на каком основании они признаны «утаенными активами», если были в 2021 году оформлены в дар детям олигарха, еще до выставленных Ахмедову западных санкций? (договор имеется в распоряжении редакции).

Очевидная политическая ангажированность журнала Spiegel сомнений не вызывает, а в информационной войне все средства хороши.

Активность немецких властей тоже политического свойства. Яхта Luna почти год находится в порту Гамбурга и только сейчас кому-то в немецкой прокуратуре пришла в голову светлая идея провести обыск на предмет наличия «спрятанных активов». Логично было провести такого рода проверку, когда яхта швартовалась в порту. Но «команды» на обыск тогда не поступало. Это недавний «креатив» германских правоохранителей, которым надо выслуживаться перед политическим руководством. Ну а Spiegel умеет выжимать «сенсацию» даже на ровном месте. Как сообщил журнал, стоимость яхты Luna составляет 400 млн евро, и если даже предположить, что предметы покупались для украшения интерьера могут стоить 1-2 млн. евро, то, согласитесь, просто нелепо говорить о том, что о них не было сообщено немецким властям, в чем сейчас пытаются обвинить российского предпринимателя. Как известно, все вещи, находящиеся на судне, являются частью этого судна. А предметы искусства принадлежат детям, о чем свидетельствует нотариально заверенная дарственная (имеется в распоряжении редакции). Дети же не находятся под санкциями!

Китайский философ Конфуций учил, что «невозможно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». Но немецкий журнал уподобляется диктатору Варлааму из советского фильма «Покаяние», который заявлял: «Мы найдем черную кошку в темной комнате даже если ее там нет». Может немецким правоохранителям померещилось, что они нашли «активы» российского олигарха?

Сергей Савельев