 

Ученые раскрыли продукты, которые могут защитить от деменции

13.05.2023, 10:30, Разное
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Недавнее исследование ученых показало, что регулярное употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, может снизить риск развития деменции.

Мощные антиоксиданты, такие как лютеин, каротиноиды и зеаксантин могут помочь защитить мозг от свободных радикалов. Они помогают сохранить когнитивные функции с возрастом, так как защищают мозг от повреждений, которые и вызывают деменцию.

Ученые отметили важность изучения взаимосвязи между антиоксидантами и деменцией у пожилых людей.

Каротиноиды – это антиоксиданты, содержащиеся в шпинате, капусте и многих других продуктах. Они не только защищают мозг от повреждений, но и снижают риск развития деменции.


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